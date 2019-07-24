Первый замглавы комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов предложил сделать платным вход в курительные комнаты в аэропортах. Такую поправку планируется внести ко второму чтению законопроектао возвращении курилок в аэропорты, сообщает Медуза со ссылкой на Известия.
«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — сказал Тумусов. Он допустил, что плата должна составить 50-100 рублей.
Первый замглавы думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов также сказал изданию, что вход в курилки следует сделать платным. При этом автор законопроекта о возвращении курилок в аэропорты Сергей Боярский считает, что депутаты не могут обязать аэропорты ввести плату за вход.
В Минздраве это предложение не комментировали. Ранее Минздрав и Роспотребнадзор в целом выступали против возвращения курилок в аэропорты.
16 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты. Поправки ко второму чтению принимают до 14 августа. Дума рассмотрит проект поправок во втором чтении осенью.
Курение в аэропортах запрещает закон об охране здоровья граждан от табачного дыма, вступивший в силу в 2013 году. После этого в Госдуму неоднократно вносили законопроекты о возврате курительных комнат в аэропорты, но ни один не был принят.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Ак-сае милиция закидала гранатами жителей, которые не дают открыть дорогу Ворух-Исфара
Алмазбек Атамбаев покинул Кыргызстан. Он улетел в Москву
Таджики охладели к хаджу: Комитет по религии сообщил о недоборе по квоте
В Екатеринбурге задержали двух мужчин, оставивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
НБТ: Мы не заинтересованы в объявлении «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка» банкротами
Эмомали Рахмон назначил нового главу Антимонопольной службы, полностью почистив ее ряды
Tcell: первые на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря
В Таджикистане могут заработать около 600 закрытых мечетей
Первый микрофинансовый банк получил престижную награду
Нацбанк объяснил, почему не стоит ждать денег международных финансовых институтов на Рогун
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста