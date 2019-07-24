Постановлением правительства Таджикистана новым главой Антимонопольной службы назначен Абдулмаджид Муминзод.

Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон также подписал постановление об освобождении с должностей заместителей начальника Антимонопольной службы Назар Одиназода и Абдусамад Саидмуродзода.

Постановлениями правительства Дилшод Музаффарзода назначен первым заместителем начальника Антимонопольной службы на место Назара Одиназода, а Абдусамада Саидмуродзода сменил Зайдулло Мусозода.

Напомним, что решением правительства Таджикистана от 22 июля Икромиддин Сироджиддин Вализода был освобожден от должности начальника Антимонопольной службы при правительстве республики с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Он проработал на этом посту три месяца. Он был назначен на пост главы Антимонопольной службы всего три месяца тому назад – 23 апреля 2019 года. Сразу же после того, как антимонопольное ведомство выступило инициатором о поднятии тарифов на интернет, что взбудоражило население страны.

До этого назначения Вализода занимал должность заместителя директора Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ.

Он сменил на этом посту Саади Кодирзода, который был назначен заместителем главы исполнительного аппарата президент Таджикистана.

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана в апреле оказалась под шквалом критики пользователей соцсетей после того, как своим распоряжением от 4 марта 2019 года обязала операторов мобильной связи страны установить стоимость за 1 Мб интернета не менее 5 дирамов без учёта акциза и налогов.

Недоумение пользователей вызвал тот факт, что за повышение тарифов ратовала структура, которая призвана защищать права потребителей, а не загружать их непомерным бременем выплат.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил Вализода исполняющим обязанности председателя района Кушониён Хатлонской области.

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