В США в июле отмечают День хот-дога: в некоторых штатах в третью среду месяца, в других – 23-его числа. В Таджикистане фастфуду дни не посвящают. А зря.
У таджиков еда быстрого приготовления появилась за тысячи лет до «булочки с сосиской». Только самбуса чего стоит. Так какой он, таджикский фастфуд: сколько видов, как готовят, насколько популярен?
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