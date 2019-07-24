Совет улемов Таджикистана просит граждан страны прекратить практику разводов посредством «СМС-талок».Такой призыв озвучил Саидмукаррам Абдулкодирзода - глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана 24 июля на пресс-конференции в Душанбе.
Он отметил, что в 2016 году Совет улемов опубликовал обращение к гражданам по поводу разводов по телефону и смс.
«Когда человек возвращается, и снова увидит свою жену, возможно, его решение изменится. Так как человеческое лицо уважаемое и встреча рождает симпатию. С этой точки зрения, мы просили не разрушать свои семьи и не разводиться, находясь за пределами страны», - сообщил Абдулкодирзода.
По его словам, в ханафитском мазхабе, для развода мужчине достаточно сказать супруге слово «талок», причем, три раза. И все - брак расторгнут.
«В некоторых мазхабах ислама присутствие свидетеля при разводе обязательно, но в нашем мазхабе этого нет. Но мы ведём агитацию и разъяснительные работы в этом направлении, чтобы сократить число разводов по телефону и смс», - сообщил он.
По данным Исламского центра Таджикистана, в год примерно 100 пар обращаются в шариатский суд, чтобы разобраться в их случаях развода по смс-сообщениям, в который лишь указаны три слова: "Талок, талок, талок".
В начале года Совет улемов Исламского центра Таджикистана разрешил использование лекарственных средств, влияющих на повышение мужской потенции.
Подборку достаточно странных рекомендаций от Совета улемов можете прочитать в материале: От «виагры» до ЭКО. 5 странных рекомендаций таджикским мусульманам.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Таджикский фастфуд: какой он?
Для Олимпиады-2020 изготовят медали из переработанных телефонов и ноутбуков
В Узбекистане разработают новый порядок сноса и компенсации имущества
«Амонатбанк» будет выдавать ипотеку
6 неэтичных вопросов, которые можно услышать в Таджикистане. Они реально раздражают
4 млн. сомони штрафов заплатили душанбинцы за «плохое поведение»
МегаФон Таджикистан расширяет зону покрытия 4G в Согде
Золотовалютные резервы Нацбанка Таджикистана достигли 5,2 месяцев покрытия импорта
В Кушониёне машина опрокинулась в овраг, погибла жена водителя
Журналистам и блогерам преподали мастер-класс по мобильной фотографии в рамках образовательного проекта Huawei Media Hub
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста