Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк» ожидает поправки в законодательство, чтобы приступить к ипотечному кредитованию.

"Ипотечные кредиты, как вы знаете, должны быть долгосрочными, то есть сроком не менее 10 лет, - отметил глава "Амонатбанка" Сироджиддин Икроми на пресс-конференции в Душанбе. - Если мы будем находить депозитные вложения сроком на 10 лет, сможем предложить 10-летные кредиты".

Кроме того, подчеркнул он, "Амонатбанк" также располагает капиталом в размере 417 млн сомони.

"Это непосредственные наши средства, часть которых мы можем направить на ипотечное кредитование", - сказал глава сбербанка.

По его словам, в ближайшее время ожидается внесение поправок в закон "Об ипотеке", которые предполагают переход заложенного имущества к банку без судебного разбирательства.

"Многие заемщики относятся несерьезно к вопросу возврата кредитов, в связи с чем банки сталкиваются с финансовыми проблемами. Именно невозврат кредитов привел к финансовым проблемам в некоторых банках", - отметил Икроми.

Глава сбербанка подчеркнул, что, если поправки в закон будут приняты, "Амонатбанк" может приступить к ипотечному кредитованию.

"Ждем только принятия этих поправок", - заключил Сироджиддин Икроми.

Ипотека одна из форм залога, при которой закладываемый объект недвижимости остается во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право вернуть свои средства за счет продажи данного имущества.

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