Восток – дело тонкое. По крайне мере, так считается. Тем не менее, в Таджикистане можно частенько нарваться на вопросы личного характера, которые здесь совсем не считаются бестактными.

Собрали самые часто встречаемые вопросы, которые, честно говоря, просто раздражают.

«Когда замуж собираешься?» («Почему ваш сын/дочь, внучка еще не замужем/не женат?»)

Это самый любимый вопрос, который будут задавать с 18 лет и до тех пор, пока ты не вступишь в брак. У тебя будут это спрашивать каждый раз при встрече, даже если вы видитесь через день и причитать: «Не тяни с этим. Потом никто тебя не возьмет» или «Бедная/ый, ну ничего, и твое время придет, ты главное не выбирай уже, соглашайся. Деток пора заводить».

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Если ты старше 24 лет, то ситуация сильно усугубляется. В Таджикистане это почти беда, вселенская катастрофа. К этому возрасту уже нужно иметь мужа/жену и, как минимум, двоих детей Лучше троих, так что это, поторопитесь там.

«Сколько зарабатываешь?»

Скорее всего, это постсоветское наследие. Советский человек на вопрос о зарплате отвечал просто: «Сто на руки чистыми, еще тринадцатая, премия квартальная сорок пять, - нормально, в общем». Может в советское время этот вопрос и был нормальным, потому что все и без того примерно знали, у кого какой потолок, да и зарплаты были примерно одинаковыми.

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На Западе задавать такие вопросы всегда было табуированной темой, и пора бы нам тоже усвоить, что такого рода вопросы задают только невоспитанные люди. Не каждый готов рассказать первому встречному о том, сколько денег он зарабатывает в месяц, чтобы удовлетворить чье-то любопытство.

Это касается и близких вам людей. Например, вы спрашиваете родственника или друга, который нашел новую работу: «Ты теперь больше будешь получать?». Он вам отвечает: «Да», но конкретную цифру при этом не называет. Значит, надо просто закрыть тему. Не лезьте в чужой карман!

«Сколько стоит твое платье/туфли/сумка/телефон?»

Этот вопрос тоже из разряда «не лезь в чужой карман». Все, что связано с деньгами - тема неудобная. Возможно, вы спросили о стоимости вещи, потому что вы сами недавно купили такую же, и хотите сравнить цены. Но собеседнику может показаться, что вы оцениваете его финансовые возможности по покупкам, которые он может себе позволить. Также не стоит спрашивать, от какого бренда его вещь.

«Сколько вам лет?»

Раньше считалось, что этот вопрос бестактно задавать только женщинам. И это странно, потому что в Таджикистане его, в основном, задают именно девушкам. К слову, спрашивать о возрасте бестактно и у мужчин, ведь многие из них стремятся выглядеть моложе своих лет.

источник: Youtube

Даже, когда человек отвечает на этот вопрос, обычно сыпятся дополнительные реплики, которые только усугубляют положение. Мол: «О, а вы выглядите младше своих лет» или «Я думал/а вы моложе». Поэтому лучше вообще не вставать на эту скользкую тропинку. Если очень нужно узнать возраст собеседника, сделайте это другим способом. Хотя бы посмотрите в социальных сетях, люди иногда указывают эту информацию в своем профиле.

источник: ucrazy.ru

«Ты так поправилась/поправился, почему ты не похудеешь?»

С этим вопросом налетают на тебя все, все, все – худые, полные, в умеренном весе, при этом делая круглые глаза, сочувственно вздыхая и охая. Если ты – девушка, то еще могут спросить «А ты что, беременна?». Даже если девушка не замужем.

источник: Atkritka.com

«Почему выщипываешь брови?»

По древним таджикским традициям, девушка до замужества не должна выщипывать брови. Современные таджички сегодня практически не придерживаются этого правила, что сильно удивляет взрослое поколение, которое не может удержаться, чтобы не спросить: «Так почему же ты выщипываешь брови?!».

Asia-Plus

Как реагировать на неудобные вопросы?

Если вам задают неприятные вопросы, можно проигнорировать вопрос, сменить тему, ответить кратко – собеседник поймет, что тема вам неприятна. Но если он продолжает настаивать, можете отказаться отвечать. Это лучше, чем злиться, нервничать, но продолжать развивать тему, которая вам не нравится.

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