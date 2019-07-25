АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе перед журналистами отчитаются руководители министерства труда, Минздрава, КЧС.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ИЮЛЯ

День работников автомобильного транспорта

2009 - В Хороге прошел культурно-экологический фестиваль «Крыша мира» с участием представителей Афганистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

2012 - Завершилась активная фаза спецоперации в Хороге

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ИЮЛЯ

1925-1995 – Родился общественный деятель, активный участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пулеметчик Мирзо Бабаджанов, чье оружие хранится в одном из Московских музеев Российской Федерации.

1940 – Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Лола Баракаева.

1945 – Родился журналист Аъзам Мусоев.

1947-1997 – Родился певец, заслуженный артист Таджикистана Хотам Юнусов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.