14:04, сегодня Автор: Мунзифа БАБАДЖАНОВА, от имени сестры и брата, келинояши и поччо, внуков и правнуков

Я не журналист и не писатель. И не знаю, получится ли у меня передать наши - детей и членов семьи, внуков и правнуков - чувства любви, восторга, гордости нашей мамой и бабушкой – Сабохат Бабаджановой. Сегодня, 25 июля, ей исполнилось бы 100 лет. До этого дня она не дожила всего лишь 6 лет…

Быть старшим ребенком в семье - большая ответственность! С детских лет на ее плечи легли заботы о младших сестре и братьях и, конечно же, о родителях. Эти заботы для нее постепенно стали нормой, а потом и поддержка, помощь родным, близким, знакомым и незнакомым.

Это был ее девиз и кредо по жизни. Этому учили и нас – детей, внуков:

«Помогайте, поддерживайте, если можете. Помните добро и поддержку, оказанную вам! Предательство, клевета, зависть, равнодушие – это самые плохие качества. А если с вами поступили нехорошо, не мстите. Просто вычеркните таких людей из своей жизни, и никогда не подпускайте к себе и своей семье. Берегите, любите и уважайте свою семью!».

А еще моя старшая сестра вспоминала, как в трудные дни, которые случаются у многих, мама не впадала в уныние, а спокойно говорила: «После темной ночи обязательно наступят утро и светлый день!». Она придавала нам силы, потому что сама была сильной.

Будучи старшим ребенком в своей семье, мама очень рано начала работать и помогать родителям. Дедушка Абдукодыр – мамин отец – приписал ей несколько лет, чтобы ее взяли на работу. И она начала учить грамоте взрослых женщин и мужчин – учила их писать и читать.

Так как она была маленького роста, ей ставили табуретку, стоя на которой она писала на доске для своих учеников.

Многое пришлось пережить молодой красивой девушке. Еще до начала Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), будучи совсем юной, она верхом на лошади ездила в отдаленные горные регионы Таджикистана, проводила уроки для местного населения. Когда началась война, мама работала в тылу. В те годы она была одновременно и учительницей, и пионервожатой. Ей было поручено организовать группу по составлению списка сирот для зачисления их в школы-интернаты и детские дома, где они могли бы учиться и одновременно приобретать нужные специальности.

Утром они учились, а после обеда собирали хлопок, который был необходим для фронта. В школах организовывались группы, где девочки шили платки, перчатки, кисеты, вязали джурабы (шерстяные носки) для солдат.

Мама также мобилизовывала молодежь для ухода за ранеными бойцами в военных госпиталях, организовывала трудовые отряды. Она и сама принимала самое активное участие в оказании посильной помощи: ухаживала за ранеными бойцами, писала письма их родным, читала им книги и газеты, убиралась в палатах.

Мама умела играть на дутаре и поэтому часто выступала перед бойцами, а иногда они вместе с отцом давали концерты в госпитале. Учитывая активность мамы, ее назначили ответственным сотрудником, а в 1943 г. – секретарем по работе со школьниками и молодежью Центрального Комитета комсомола республики. Это была очень ответственная работа, ведь молодежь была основной рабочей силой в тылу. К тому же это назначение не давало никаких привилегий: единственная машина организации была отправлена на фронт, не было спецпайка и спецодежды. Прибавились лишь объем работы и ответственность.

9 мая 1945 года Великую победу мама встретила в городе Баку, где в составе делегации Таджикистана принимала участие в праздновании 25-й годовщины образования Азербайджанской ССР.

После войны мама работала на различных постах в партийных и хозяйственных структурах. Одной из таких ответственных должностей было назначение заместителем директора Душанбинского шелкокомбината им. Н.Крупской. Это был один из крупнейших шелкокомбинатов в Центральной Азии. Комбинат взял шефство над душанбинской школой-интернатом №1.

фото из семейного архива Бабаджановых

Шефы помогали воспитанникам в проведении интересных мероприятий, закупали детям учебные принадлежности, одежду и др. Часто школьников приглашали на экскурсии по цехам комбината и различные мероприятия.

Где бы ни работала мама, ее вспоминали добрыми словами. Много лет спустя, в период моей работы в молодежной организации Таджикистана, ко мне обратился коллега Шариф Абдуллаев, поинтересовавшись, кем я прихожусь Сабохат Кадыровне Бабаджановой.

Я ответила, что я ее младшая дочь. Тогда он стал с восторгом рассказывать о маме, ее доброте, о том, как она поддерживала рабочих, его маму в том числе (она работала в одном из цехов на шелкокомбинате). И потом при каждой встрече, он рассказывал новые эпизоды и постоянно подчеркивал, как нашу маму уважают и любят в их семье.

«Я, наша семья и Мирзо»

Известный писатель Абдурофе Рабизода, когда я рассказала ему о нашей семье – папе, маме, их родителях, решил написать книгу. Первоначально мы планировали посвятить ее папе, но в процессе работы поняли: книга должна быть посвящена всей семье, а в центре повествования будет мама, она будет вести рассказ и о своих родителях, и о папе, детях, родных. Книгу назвали «Ману хонаводаи мо ва Мирзо» – «Я, наша семья и Мирзо».

Художник А. Абдуллоев, прочитав материал, предложил для обложки картину: дерево – ствол, стержень – это мама, корни – это родители мамы и папы, ветви – это дети и внуки. Мама, действительно, в семье была стержнем.

Наша мама, как и папа, любила много читать, причем читая газеты, она всегда держала в руках ручку или карандаш, подчеркивая строки в статье, которые были по душе или, наоборот, с чем она была не согласна. Брат Рустам в четверг приносил ей кипу республиканской периодической печати, и мама перечитывала интересные для нее статьи. Ей очень хотелось, чтобы мы также читали те статьи, которые, как считала мама, были поучительными, особенно рекомендованные ею самой.

До глубокой старости - 93 года! - она интересовалась политикой, не пропускала выпуски новостей по телевизору. Наша мама любила жизнь, людей, проявляла к ним интерес.

Мама любила путешествовать, ей хотелось повидать весь мир, что ей практически удалось сделать - она много путешествовала по разным странам и городам, возвращалась из поездок одухотворенная, с огромными впечатлениями от увиденного.

У мамы был сильный и непростой характер, но через всю свою жизнь она пронесла самые важные человеческие качества - честность, трудолюбие, доброе отношение к людям, порядочность, которые она старалась привить и своим детям.

Мы очень благодарны маме за это. И за то, что она старалась сплотить нас, своих детей, чтобы в отношениях между нами всегда были дружба и забота друг о друге.

Низкий поклон и благодарность маме за все! Наверное, ее поддержка проявилась и в том, что ее дети получили ученые степени и признание, каждый в своей области науки.

фото из семейного архива Бабаджановых

За заслуги перед Родиной – СССР Сабохат Бабаджанова была награждена 9 орденами и медалями и приравнена к ветеранам фронта.

Мама – это значит нежность, это ласка, доброта.

Мама – это безмятежность, это радость, красота!

Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет.

Мама – в трудный час подсказка, это мудрость и совет.

Мама – это зелень лета, это снег, осенний лист.

Мама – это лучик света, мама – это значит жизнь!

25 июля – это день, когда мы отмечаем МАМИН юбилей! В этот день мы - дети, внуки и правнуки, наши родные и близкие по-особенному чтим память наших любимых – мамы и папы! С днем рождения, дорогие наши Сабохат и Мирзо!

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