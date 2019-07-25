За шесть месяцев зарегистрировано 82 правонарушения со стороны работников сферы здравоохранения, сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Саида Умарзода 25 июля на пресс-конференции в Душанбе.

По её словам, эти данные предоставило Агентство по государственному финансовому надзору и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан по просьбе Минздрава.

«В том числе, зарегистрировано три факта уголовных преступлений со стороны работников сферы, 62 факта коррупции со стороны врачей и 13 случаев со стороны работников бухгалтерии медучреждений», - сообщила Саида Умарзода.

Она отметила, что больше всего коррупционных преступлений со стороны работников сферы здравоохранения были зарегистрированы в районах республиканского подчинения.

«В Согдийской области 13 случаев, в Хатлонской области - 24, в республиканских медучреждениях - 7, в Душанбе - 5 и в районах республиканского подчинения были зарегистрированы 33 случая коррупции», - отметила Умарзода.

По её словам, Минздрав постоянно проводит разъяснительные работы по снижению уровня коррупции в медучреждениях, разработаны даже специальные проекты в этом направлении.

Саида Умарзода сообщила, что размер заработной платы работников сферы здравоохранения составляет от 500 сомони до 2000 тыс. сомони. Кроме того, работники медучреждений получают надбавку к зарплате за счет доходов от предоставления платных услуг по постановлению № 600.

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