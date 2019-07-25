Минздрав официально подтвердил сотрудничество с компанией «Фароз» в области диагностики. Об этом заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Саида Умарзода сегодня в Душанбе.

«Мы продолжаем сотрудничество с компанией «Фароз» в направлении ремонта и оснащения лабораторий современными технологиями, а также оплаты надбавок сотрудникам этих лабораторий», - отметила она.

Замминистра отметила, что сотрудничество частного сектора с государством является современным способом сотрудничества, что позволяет сэкономить бюджетные деньги.

«Такая практика есть даже в развитых странах. Так как сегодня мы не можем из бюджета обеспечить всем необходимым, мы наладили вот такой путь сотрудничества», - сказала Саида Умарзода.

Замминистра сообщила, что компания «Фароз» и ее подконтрольные учреждения помогают развивать медицинскую сферу.

«До сегодняшнего дня ООО «Бехдошти» - подконтрольная «Фарозу» компания, которой принадлежат лаборатории в государственных медучреждениях) бесплатно обслужила 45 тыс. жителей. Кроме того, компания «Фароз» поддерживает Центр борьбы с вирусными гепатитами: обучает медперсонал, оснащает лабораторию и оплачивает надбавку работникам центра», - отметила Саида Умарзода.

Она также прокомментировала подорожание медицинских справок в связи с передачей лабораторий компании «Фароз».

«Например, для справки формы 032 (для поступления детей в школу) обследование в центрах здоровья со стороны врачей составляет 31 сомони, анализы в лабораториях «Бехдошти» - 58 сомони. Эти деньги в основном тратятся на реактивы для анализов», - сообщила Саида Умарзода.

В сентябре прошлого года на запрос «АП» в министерстве здравоохранения и социальной защиты РТ не сообщили, кому принадлежит ООО «Бехдошти», однако заявили, что в стране работают 1253 лабораторий, из которых 145 частных и 1108 государственных.

«Из 145 частных - 53 лаборатории принадлежат ООО «Бехдошти», - сообщил тогда Саидали Хафизов, начальник Управления финансами и планирования бюджета области здоровья и социальной защити населения при Минздраве.

Саида Умарзода отметила, что порядка 75% средств, предусмотренных госбюджетом Таджикистана на развитие сферы здравоохранения, идет на зарплату работников отрасли.

Так, размер заработной платы работников сферы здравоохранения составляет от 500 сомони до 2000 тыс. сомони.

Кроме того, персонал медучреждений получает надбавку за счет доходов от предоставления платных услуг, отметила замминистра.

По её словам, из общей суммы бюджета сферы здравоохранения всего 4% тратится на закупку медикаментов.

Лекарства и оборудование для медучреждений республики также предоставляют международные организации.

В частности, их помощь оценивается в более чем в 69,3 млн сомони ($7,3 млн).

Из госбюджета Таджикистана в 2019 году на развитие сферы здравоохранения выделят свыше 174 млн сомони ($18,4 млн).

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