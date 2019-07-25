Компания Tcell провела первый в Таджикистане HR-форум, в котором приняли участие более 30 директоров HR (управление трудовыми ресурсами). Основная цель форума – обмен лучшим опытом по развитию и управлению персоналом, а также создание единой платформы для найма и подбора персонала. Основными темами обсуждения на форуме стали: «Роль HR в организации» и «Понятие HR-бренда на рынке труда».

Кадровый вопрос на рынке труда на данный момент стоит очень остро, а его потенциал будет востребован всегда. Компания Tcell стала инициатором объединения всех HR-директоров с целью укрепления кадрового потенциала и его развития.

На HR-форуме встретились директора HR-департаментов и отделов крупнейших компаний в Таджикистане. Участников встретил Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев, который выразил мысль, что правильное управление персоналом любой компании – это настоящее искусство, которое требует постоянной работы, совершенствования и обмена опытом.

Tcell задался целью объединить HR-профессионалов в единую платформу HamkoR, и это, на данный момент, первый национальный многофункциональный продукт на рынке труда, где профессионалы в сфере управления трудовыми ресурсами будут развиваться и обмениваться лучшим опытом, быть в курсе всех новостей на рынке труда Таджикистана.

На форуме участники активно обсуждали такие темы, как критерии выбора работодателя, автоматизация HR-процессов, развитие талантов и обучение персонала, формирование личного и HR-бренда. Участники вышли на связь с зарубежными коллегами с РФ, консультантами в области HR и экспертами карьерного развития для руководителей высшего звена.

Также на форуме прошла презентация платформы https://hamkor.tj, которая значительно упрощает поиск, как работодателям, так и соискателям. Работодатели могут создавать на платформе собственные страницы, вести рекламу сайта компании с подробным описанием деятельности, и выкладывать вакансии, находя подходящие кадры, либо выбирая подходящего кандидата с базы резюме. Соискателям теперь не нужно будет бесконечно искать работу на различных сайтах. Отныне соискателям уведомления об актуальных вакансиях сами будут поступать на телефон/в почту. Стоит только залить свое резюме в свой профиль и подписаться.

HamkoR можно также скачать с Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=tj.hamkor

В компании Tcell уверены, что проведение подобных HR-форумов и объединение HR-профессионалов в единую платформу поможет вывести рынок труда Таджикистана на качественно новый уровень.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.