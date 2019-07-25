Министерство промышленности и новых технологий прогнозирует снижение стоимости школьной формы в связи с освобождением производителей от налогов.

2 мая этого года правительством было принято постановление «О перечне единой школьной и дошкольной формы предприятий отечественного производства, поставка (продажа) которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба Минпрома.

Отмечается, что предоставленные данным документом льготы будут способствовать снижению стоимости школьной формы.

В Минпроме отмечают, что в соответствии с планом министерства образования и науки, потребности в школьной форме на 2019-2020 учебный год составляет 985 тысяч единиц. Данный план в первой половине этого года выполнен на 40,7%.

По данным Минпрома, выпуском школьной формы в Таджикистане занимаются 53 предприятия, которыми в январе-июне произведено 400 тысяч единиц этого вида одежды. Это на 73 тысячи единицы больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Основными производителями школьной формы в стране являются: «Гулистон Душанбе», «Нассочи точик», «Ёкут-2000», «Нассочи Худжанд», «Зинат», «Хустния-Б», «Нихол», «Дахбеда», «Ресандаи Кургантеппа», «Алишер АСК», «Само и К», «Кохи Бонувон».

фото пресс-службы Минпрома РТ

Перечень единой школьной и дошкольной формы предприятий отечественного производства, поставка (продажа) которых освобождаются от налога на добавленную стоимость

Школьная форма:

- Костюм тройка для мальчиков (пиджак, жилет и брюки);

- Костюм двойка для мальчиков (пиджак и брюки);

- Пиджак для мальчиков;

- Брюки для мальчиков;

- Жилет для мальчиков;

- Рубашка для мальчиков;

- Костюм тройка для девочек (пиджак, жакет и брюки);

- Костюм тройка для девочек (пиджак, жакет и юбка);

- Пиджак для девочек;

- Брюки для девочек;

- Юбка для девочек;

- Блузка;

- Сарафан;

- Пальто для школьного возраста (для мальчиков);

- Пальто для школьного возраста (для девочек);

- Куртка для мальчиков;

- Куртка для девочек;

- Галстук для мальчиков и девочек;

- Нижнее белье для мальчиков и девочек;

- Спортивные одежды для мальчиков и девочек;

- Кимоно для мальчиков и девочек;

- Национальные платья для девочек;

- Национальные шаровары;

- Тюбетейки для девочек.

Дошкольная форма:

- Хлопчатобумажная пижама для воспитанников дошкольных учреждений;

- Шаровары для воспитанников дошкольных учреждений;

- Костюм (пиджак и брюки) для воспитанников дошкольных учреждений;

- Рубашка для воспитанников дошкольных учреждений;

- Детские халаты.

Кстати, на днях Минобрнауки сообщило об открытии фабрики по производству обуви для школьников. А еще рекомендовало покупать школьную форму у отечественных производителей.

Об этом вы можете прочитать здесь.

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