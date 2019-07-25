В Афганистане приступают к прокладке важного участка железнодорожного коридора, который через эту страну соединит Таджикистан с Туркменистаном.
Сегодня, 25 июля, на станции Акина, расположенной в афганской провинции Фарьяб, состоялось открытие железнодорожной ветки протяженностью 10 км и запуск строительства стального пути до города Андхой, сообщают туркменские СМИ.
Отмечается, что железная дорога Акина-Андхой является частью строящегося транспортного коридора Туркменистан-Афганистан-Таджикистан. На первом этапе реализации этого проекта была проложена 85-километровая линия Керки-Имамназар на территории Туркменистана, затем до афганской станции Акина.
На днях транспортное ведомство Таджикистана сообщило о достижении договоренности с Афганистаном относительно строительства железнодорожной участки, которая свяжет эти две страны с Туркменистаном.
Ожидается, что до конца лета этого года стороны подпишут соглашение и начнутся работы по разработке технико-экономического обоснования проекта.
Маршрут будущей железнодорожной участки уже согласован сторонами. Он будет пролегать от района Джалолиддина Балхи до Нижнего Пянджа и далее до афганских Шерхан Бандар - Кундуз - Мазори Шариф – Шибиргон – Андхой – Окина.
Меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран.
Первую очередь этой дороги - Атамырат-Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) - запустили в конце 2016 года при участии президентов двух стран.
Строительство таджикского участка этой дороги откладывался в течение многих лет, что стало причиной «удивления» внешнеполитического ведомства Туркменистана с последующим запретом транзита таджикских грузов посредством территории этой страны. Более подробно о демарше Туркменистана вы можете прочитать здесь.
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