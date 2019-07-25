Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана заявило, что в первом полугодии 2019 года возросли показатели уровня жизни населения республики.

В качестве аргумента замминистра труда и занятости Таджикистана Эмин Сангинзода привел цифры: средняя зарплата в республике на первое полугодие 2019 года составила 1 350 сомони ($143 по сегодняшнему курсу). А это, по его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше на 151 сомони или на 12,6%.

Между тем, годовая инфляция в Таджикистане, по данным экспертов, составляет 8,3%.

В отраслях реального сектора наибольший размер средней зарплаты зафиксирован в горно-рудной промышленности – 2 609 сомони, строительстве – 2 526 сомони, электроэнергетике, газоводоснабжении – 2 074 сомони.

Самая низкая средняя зарплата вот уже который год сохраняется в сфере сельского хозяйства – 539 сомони.

По данным Агентства статистики при правительстве РТ, в структуре работающих по видам экономической деятельности 45% приходится на сельское хозяйство.

Ранее Межгосударственным статистическим комитетом СНГ были опубликованы данные, по которым наиболее низкие заработные платы среди стран бывшего СССР сложились в Таджикистане.

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