Четверо таджикских блогеров задержаны за видео «Рейд проституток на трассе», которое было размещено в YouTube.
Данный видеоролик вызвал большой резонанс среди пользователей интернета, и женщины, которые были запечатлены на этом видео, обратились в УМВД по городу Душанбе за защитой своих законных прав, сообщает пресс-служба УМВД города Душанбе на своем сайте.
"Авторы этого видео нарушили этические нормы, раскрыли личности девушек и унизили их честь и достоинство. В результате женщины обратились в правоохранительные органы с просьбой принять законные меры в отношении блогеров", - сообщает пресс-служба.
По данным милиции, наряду с двоими блогерами также задержаны двое видео-монтажёров.
Задержаны блогеры - 27 летний Бехруз Шарифи и 30-летний Рустам Ашуров, а также Шахриёр Джалилов и Юсуфджони Давлатмурод за монтаж и распространение видеопрограммы, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни» (ст. 144 УК РТ).
Согласно Уголовному кодексу РТ, данное деяние наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов или штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для расчётов, либо исправительными работами до одного года либо арестом на срок до четырех месяцев.
Пресс-служба отмечает, что "блогеры распространили видео с целью зарабатывания денег, но раскрыли частную и семейную тайну женщин".
"Кроме того, это видео имеет характер пропаганды проституции, - отмечается в сообщении УМВД по городу Душанбе. - Ещё на видео есть кадры с грубыми высказываниями, ругательствами и оскорблениями, а это наносит отрицательное влияние на разум зрителей".
Отмечается, что УМВД в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, постоянно проводит рейды для предотвращения проституции, но, "в соответствии с действующими законами, фотографии и видео не опубликуются".
На видео, котороебыло опубликовано на Yotube и уже удалено, блогеры на машине катались по улицам Душанбе, сажали женщин с лёгким поведением и пытались с ним договориться по цене. В ходе беседы блогеры обсуждали с проститутками виды и места обслуживания. Также блогеры интересовались их жизнью, размером заработка и причинами, побудившими женщин заниматься проституцией. На видео лица женщин были скрыты смайликами.
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