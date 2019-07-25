Шестилетняя Осия, перенесшая семь операций после того, как ее подожгли подростки, в пятницу уже сможет выйти на улицу, сообщил "АП" Тохир Зубайдов, заведующий ожоговым отделением городского центра №3.

По его словам, ей сделали седьмую операцию, она прошла успешно, но впереди у девочки еще будут косметические операции.

Зубайдов отметил, что пока девочка остаётся в реанимации во избежание заражения инфекциями от навещающих.

"Девочка очень хочет увидеться со своими братьями и другими близкими родственниками. Мы обещали ей, что завтра она выйдет во двор больницы и сможет повидаться со своими братьями, чему ребенок очень обрадовался", - рассказал врач.

Несмотря на то, что Осия не может ходить и нормально сидеть, она готова встретиться с родственниками, добавил он.

В свою очередь, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения обещает поддерживать Осию до ее полного выздоровления.

"Осия чувствует себя хорошо, её состояние оценивается как стабильное. Она обеспечена всеми необходимыми медикаментами, созданы все условия. Мы и дальше будет делать все возможное для её полного выздоровления", - сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Саида Умарзода сегодня, 25 июля, на пресс-конференции в Душанбе.

Нападение на девочку было совершено утром 19 июня. Трое подростков из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали шестилетнюю Осию к ограде и подожгли. В результате девочка получила 65% ожогов тела. У главного виновника этого инцидента – 13 летнего подростка выявили психические расстройства, и поместили в Республиканский центр психического здоровья детей и подростков. Двое подростков из джамоата Чорьяккорон района Рудаки, причастных к поджогу шестилетней Осии, отправлены в спецшколу города Душанбе.