Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром для ознакомления с социально-экономическим положением области и жизни населения отбыл в Согд, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства в ходе данной поездки посетит город Исфара, сообщает пресс-служба президента.

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Между тем, сегодня президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков проведут  встречу на перекрестном участке таджикско-кыргызской государственной границы с представителями общин и старейшинами сельских советов Таджикистана и Кыргызстана, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

11:14 22 июля

Чем выше статус, тем больше надежды. Эмомали Рахмон едет в Ворух на переговоры с Жээнбековым

Далее переговоры лидеров двух стран состоятся в городе Исфара. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ.

Пресс-служба президента Кыргызстана сообщает, что переговоры Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона продолжатся в городе Чолпон-Ата. На них будут подведены итоги встречи в Исфаре. Главы двух государств  обсудят весь спектр вопросов сотрудничества и перспективы взаимодействия Кыргызстана и Таджикистана.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519.

Спорные участки в основном расположены на территориях, где с Бободжонuафуровским районом  и городом Исфара Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты - из-за воды, пастбищ и земли. 

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