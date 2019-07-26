Президент Таджикистана направил телеграмму соболезнования председателю Маджлиса народных депутатов Тунисской Республики Мухаммаду аль-Носиру.
В послании лидера Таджикистана отмечается: "С глубоким прискорбием получил известие о кончине выдающегося политического деятеля – президента Тунисской Республики Беджи Каида Эс-Себси", сообщает пресс-служба главы государства.
"Покойный на посту президента страны выполнил значительную работу для стабильности общества, прогресса и развития Туниса. В связи с великой утратой от имени правительства и народа Таджикистана выражаю глубокое и искреннее соболезнование дружественному народу Туниса, родным и близким усопшего", - отмечается в телеграмме.
25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики 93-летний Аль-Баджи Каид Эс-Себси. В последние месяцы Эс-Себси неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем. Эс-
Возглавив страну в 2014-м, Эс-Себси стал вторым самым пожилым президентом после главы Зимбабве Роберта Мугабе.
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