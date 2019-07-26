Спитамен Банк реализовал очередной проект по бесплатному пополнению банковских карт национальной платежной системы Корти Милли любого банка страны, а также банковских карт Спитамен Банка международных систем UnionPay и VISA через QIWI терминалы, расположенные на территории Российской Федерации.

При помощи терминалов QIWI можно мгновенно пополнить наличными средствами банковскую карту! Для большинства наших сограждан, находящихся на территории Российской Федерации, это очень удобный инструмент для перевода средств в Таджикистан своим близким и родным.

Для пополнения карт в терминалах QIWI достаточно:

Первое, дойти до ближайшего АОС-терминала QIWI.

Второе, в меню войти в раздел «Переводы на карту» и из предложенного перечня выбрать опцию «Корти Милли – Пополнение карт Таджикистана». Затем необходимо ввести номер карты и указать вносимую сумму.

Третье, внести сумму. Срок зачисления средств на карту составляет несколько секунд.

Комиссия при осуществлении данной операции не взимается. Пополнить карту может как ее держатель, так и третье лицо.

Помимо карт национальной платежной системы Корти Милли в терминалах QIWI можно пополнить карты международных систем UnionPay и VISA, выпущенные Спитамен Банком.

Пополнение банковских карт возможно в 86 тыс. точках Российской Федерации

На территории России функционирует более 86 тыс. точек АОС-терминалов QIWI, через которые можно пополнить карточный счёт получателя в Таджикистане.

Кроме того, если у вас есть электронный QIWI-кошелек, пополнить счет владельца карты также можно, не выходя из дома, используя мобильное приложение QIWI или прямо на официальном сайте, пройдя по ссылке: https://qiwi.com/.

Международная система QIWI впервые на финансовом рынке Таджикистана благодаря Спитамен Банку

Пополнение таджикских платежных карт из России – это первый подобный опыт. Проект Спитамен Банка по внедрению новой услуги стартовал еще в 2018 году, а сегодня уже любой желающий может воспользоваться этой возможностью.

С запуском данной опции, которая стала доступна в июне месяце текущего года, сотни граждан Таджикистана, находящиеся на территории Российской Федерации, в том числе трудовые мигранты, начали пользоваться новой возможностью, благоприятно отразившейся на их жизни.

Аналогов этой услуги в Таджикистане нет

Развитие электронной коммерции в стране за последние годы значительно продвинулось вперед, рост доверия населения к безналичным платежам растет день за днем, что влечет за собой все более широкое применение безналичной формы оплаты. Реализация проекта Спитамен Банка по пополнению платежных карт через терминалы QIWI способствует увеличению доли безналичного оборота.

На территории Таджикистана у Спитамен Банка также имеются партнеры для пополнения карточных счетов внутри страны. Среди них: Пайванд, Хумо, Express Pay и др. Через терминалы этих компаний можно пополнять карточные счета в любой точке Таджикистана.

Использование новой возможности от Спитамен Банка – без комиссии!

После пополнения карточного счета, полученную сумму можно как обналичить в банкоматах, так и использовать ее с помощью приложения SpitamenPay без оплаты комиссии для осуществления основных банковских операций: проверять доступные средства на банковской карте, совершать платежи и переводы со счетов и карт и многое другое.