В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически 20 лет, cообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.
«Конгресс прямо санкционировал смертную казнь через законодательство, принятое представителями народа в обеих палатах Конгресса и подписанное президентом», - говорится на сайте Министерства юстиции США.
В Минюсте же поручили федеральным властям составить график казней для пятерых смертников, осуждённых за изнасилование и убийства детей. Первой датой приведения приговора назначили 9 декабря 2019 года, передает Reuters.
"Каждый из этих заключённых исчерпал свои апелляционные и постсудебные решения", – добавили в министерстве.
Все пять казней будут осуществлены при помощи смертельной инъекции.
В США на федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась с 2003 года. При этом было разрешено властям штатов самостоятельно определять, отменять смертную казнь или нет.
Всего в США 29 штатов до сих пор разрешена смертная казнь.
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