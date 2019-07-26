В Лондоне состоялась выставка мировой фэшн-индустрии «Pure London», на которой был представлен стенд Узбекистана, сообщило ИА "Дунё".
Практическим результатом поездки узбекских текстильщиков в Британию стал подписанный контракт между компанией «Vakkoni Collection» (Наманган) и компанией «The Notting Hill Gate Shopping Bag» о поставке в Британию биологически чистых сумок, сделанных из узбекского хлопка.
Эти сумки предназначены для сувениров и продуктов питания. Ожидается их широкое распространение в супермаркетах Лондона и других городах Великобритании.
«Pure London» - самое масштабное мероприятие в сфере розничной торговли модной одеждой в Великобритании, на котором демонстрируются текстильные изделия, аксессуары, а также коллекции готовой одежды от более 700 брендов и дизайнеров среднего и высшего уровня. Выставка проводится дважды в год в Лондоне.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
ХИТ-парад от «Asia-Plus»: 5 самых крутых клипов недели
Комитет ООН рекомендует дать свободу СМИ Таджикистана
Вечер дружбы народов прошел в Ургуте
Мэрия Душанбе: Деньги на ремонт фасадов домов собирать с жильцов запрещено
Почему в Таджикистан не приезжают мировые звёзды? Минкульт ответил
Встреча президентов в Исфаре. Как это было?
Туристом может быть и перемещающийся по Таджикистану житель страны, - глава Комитета по туризму
В Хороге проходит Фестиваль «Крыша Мира»
Президент Таджикистана вылетел с рабочим визитом в Кыргызстан
Авиационное ведомство Таджикистана разъяснило причину высокой стоимости авиабилетов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста