Министерство культуры Таджикистана намерено организовать книжные уголки в мечетях. Об этом сегодня, 26 июля, на пресс-конференции сообщил министр культуры Шамсиддин Орумбекзода.

«Мы намерены организовать книжные уголки в мечетях и аэропортах страны. Множество людей ходят в мечети. В свободное от молитвы и проповедей время они могут почитать книги, причем, не только на религиозную тематику, но и на светскую», – сказал министр на встрече с журналистами.

Книжные уголки, по мнению Орумбекзода, можно организовать и в аэропортах для пассажиров, ожидающих свои рейсы, чтобы они не тратили время зря, а прочитали интересную книгу.

По его словам, подобная практика применяется и в соседнем Узбекистане.

«Я видел книжные уголки в нескольких мечетях в Узбекистане, где наряду с книгами на религиозную тематику есть и другая литература, но пока это идея, которую можно воплотить в жизнь», – заявил глава Минкультуры.

По словам Орумбекзода, в настоящее время в стране функционируют 6 тыс 43 библиотеки, с общим книжным фондом 17 млн. 478 тыс. 432 экземпляров.

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