К визиту президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Исфаре организовали выставку достижений народного хозяйства. Она прошла на территории комплекса «Ориён», где сейчас продолжаются переговоры лидеров двух стран.
Здесь, на 6 пирамидах, были представлены урожай арбузов и дынь, а также почти 20 видов национальных лепёшек, в том числе чапоти, калама, масляные лепешки, с орехами, со шкварками и другие, сообщает пресс-служба президента РТ.
"Славные мастерицы Исфары продемонстрировали навыки выпечки лепёшек и приготовления национальных блюд в танурах и казанах", - отмечает президентская пресс-служба.
Пресс-служба президента РТ отмечает, что главы государств дали высокую оценку работе жителей Исфары.
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Socrat50 минут назад
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