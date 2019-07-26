К визиту президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Исфаре организовали выставку достижений народного хозяйства. Она прошла на территории комплекса «Ориён», где сейчас продолжаются переговоры лидеров двух стран.

фото пресс-службы президента РТ

Здесь, на 6 пирамидах, были представлены урожай арбузов и дынь, а также почти 20 видов национальных лепёшек, в том числе чапоти, калама, масляные лепешки, с орехами, со шкварками и другие, сообщает пресс-служба президента РТ.

фото пресс-службы президента РТ

"Славные мастерицы Исфары продемонстрировали навыки выпечки лепёшек и приготовления национальных блюд в танурах и казанах", - отмечает президентская пресс-служба.

фото пресс-службы президента РТ

Пресс-служба президента РТ отмечает, что главы государств дали высокую оценку работе жителей Исфары.