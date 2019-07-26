МегаФон Таджикистан продолжает запускать Wi-Fi в парках столицы республики. Теперь бесплатный доступ в интернет появился и у посетителей парка Рудаки.

Парк Рудаки – одно из любимых мест отдыха душанбинцев, расположенное в административном центре города. Благодаря свободному Wi-Fi, организованному компанией «МегаФон Таджикистан», посетители парка могут прямо на аллеях читать онлайн стихи классика, выкладывать в социальные сети фотографии достопримечательностей центра Душанбе, решать рабочие вопросы, в то же время наслаждаться прохладой самого красивого и зеленого парка столицы, или же смотреть на свежем воздухе любимый фильм в приложении «Арбуз ТВ».

«Мы стремимся к тому, чтобы жители и гости Душанбе пользовались интернетом на самых высоких скоростях и без ограничений по трафику. А в самых популярных парках, где мы организуем Wi-Fi-зоны, доступ к сети интернет будет бесплатным. Уверен, это поможет современному человеку получить максимум удовольствия от прогулок по столице», – говорит директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.

Wi-Fi-зона в парке Рудаки стала уже четвертой, организованной оператором в Душанбе за это лето. Ранее свободный интернет-доступ появился у посетителей парков имени Садриддина Айни, Ахмади Дониш и Молодежное озеро.