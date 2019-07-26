МегаФон Таджикистан продолжает запускать Wi-Fi в парках столицы республики. Теперь бесплатный доступ в интернет появился и у посетителей парка Рудаки.
Парк Рудаки – одно из любимых мест отдыха душанбинцев, расположенное в административном центре города. Благодаря свободному Wi-Fi, организованному компанией «МегаФон Таджикистан», посетители парка могут прямо на аллеях читать онлайн стихи классика, выкладывать в социальные сети фотографии достопримечательностей центра Душанбе, решать рабочие вопросы, в то же время наслаждаться прохладой самого красивого и зеленого парка столицы, или же смотреть на свежем воздухе любимый фильм в приложении «Арбуз ТВ».
«Мы стремимся к тому, чтобы жители и гости Душанбе пользовались интернетом на самых высоких скоростях и без ограничений по трафику. А в самых популярных парках, где мы организуем Wi-Fi-зоны, доступ к сети интернет будет бесплатным. Уверен, это поможет современному человеку получить максимум удовольствия от прогулок по столице», – говорит директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.
Wi-Fi-зона в парке Рудаки стала уже четвертой, организованной оператором в Душанбе за это лето. Ранее свободный интернет-доступ появился у посетителей парков имени Садриддина Айни, Ахмади Дониш и Молодежное озеро.
Туристом может быть и перемещающийся житель страны, - глава Комитета по туризму
В Хороге проходит Фестиваль «Крыша Мира»
Президент Таджикистана вылетел с рабочим визитом в Кыргызстан
Авиационное ведомство Таджикистана разъяснило причину высокой стоимости авиабилетов
Главный стратег Таджикистана о вступлении Таджикистана в ЕАЭС: "Плюсы есть, как и минусы"
Афиша от Asia-Plus: Концерт Мехрнигори Рустам, детская школа моделей и "Искусство обмана"
Министр культуры: Участие в маршировках не принудительно. "Не хотите, не идите!"
Джефф Райденауэр: Я и моя семья тронуты вашими распростертыми объятиями
Пирамиды с фруктами и 20 видов лепешек. Как встречали Жээнбекова в Исфаре?
Минкультуры Таджикистана хочет организовать в мечетях книжные уголки
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста