Всем доброго времени суток! Впереди очередные, жаркие выходные! Куда же можно отправиться в ближайшие дни? На самом деле, мероприятий очень много.

Внимание, друзья! Вас приглашают принять участие в образовательной трехуровневой международной программе НССБ - «Начни и Совершенствуй Свой Бизнес»!

Учебно-образовательная Программа «T-MBA» при Партнерстве с Puzzle Coworking объявляет набор на курсы по Международной Программе для желающих начать и развивать собственный бизнес.

Запишитесь на бесплатную консультацию уже сейчас и выбери свой бизнес-курс! Запись на курсы по Тел/Viber: (+992) 8888-15-115.

Между тем, в эту субботу магазин FLO по уже сложившейся традиции приглашает вас провести вечер в приятной обстановке под музыку талантливой певицы Мехрнигори Рустам.

Вас ждут 27 июля в 20.00 в "Душанбе-Молл".

Мехрнигори Рустам соцсети

В воскресенье вы можете посетить мастер-класс "Открытка своими руками", который пройдет с 18.30 в кафе "Хонаи Ман" по улице Пулоди, 43. Стоимость: 30 сомони для детей и 50 сомони для взрослых. Забронировать билеты можно заранее по телефонам: 901 000 831, 93 330 0446.

Вашему ребенку от 4 до 14 лет? Тогда детская ШКОЛА МОДЕЛЕЙ в Душанбе ждет вас. Отличный возраст для старта, ведь модели, начинающие карьеру в детстве, более востребованы в будущем. Сейчас идет набор на обучение.

В программе обучения: актерское мастерство, сценическая речь, дефиле, подиумный шаг, фото и видеопозирование, профессиональное портфолио. По окончании выдадут сертификат.

Запись в direct или по тел. 93-9026000, вайбер 93-5774455. Уроки будут проходить 2 раза в неделю: по 2 часа каждый урок.

Ну и для тех, кто любит ходить по выходным в кино.

Он – эксперт по искусству, вернее… его хищению. Она – модель с задатками актрисы и высоким IQ. Оба любят деньги и риск. Они просто созданы друг для друга, или это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную и виртуозную аферу, больше похожую на арт-перформанс?

Смотрите "Искусство обмана" в кинотеатрах города.