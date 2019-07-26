Участие студентов в маршировках не принудительно, заявил сегодня, отвечая на вопрос «АП», министр кульутры Таджикистана Шамсиддин Орунбекзода на пресс-конференции в Душанбе.

"Участие в культурной жизни общества - это гордость. Но если студент не хочет участвовать в маршировках, никто не имеет права заставлять его", - сообщил министр.

После заявления министра, студентка Сайрам Мусоева, которая присутствовала на пресс-конференции, сообщила что им грозят исключением из-за игнорирования маршировок.

"Вы сказали, что участие в маршировках не принудительно, но нам угрожают. Угрожают, что в случае неучастия исключат из университета. Что вы скажите по этому поводу?", - возражала студентка.

"Эти требования не имеют законной основы и кто не хочет участвовать в этих мероприятиях, пусть и не ходит", - заявил Орунбекзода.

Маршировки студентов накануне больших государственных праздников – таких как День Независимости, Навруз, День национального согласия, проводятся ежегодно и стали уже традиционными.

На такие мероприятия из столичных вузов отправляется до 50-60 тысяч студентов. Такая же ситуация наблюдается и в других городах и районах страны.

Этот вопрос остается одним из обсуждаемых в обществе, и хотя официальные лица из минобрнауки утверждают, что участие в маршировках не является обязательным, но почти все студенты вынуждены принимать участие в этих предпраздничных мероприятиях.

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