Таджикистан в первой половине 2019 года посетили 604,1 тысяч иностранных граждан, из них более 550 тыс. человек  являются туристами, заявил сегодня на пресс-конференции глава Комитета по развитию туризма Таджикистана Нуъмон Абдугаффорзода.

12:31 сегодня

Таджикистан посетило 604 тыс. туристов, а 23 тыс. - в туристических целях: заявление Статагентства

Он внес ясность в информацию, которая была распространена в таджикских СМИ о том, что количество людей, которые приехали в Таджикистан в туристических целях, составило всего 23,7 тысяч человек (3,9%).

Как объяснил Абдугаффорзода журналистам, согласно международным понятиям, туристом считаются все посетители  другой страны или другой   местности своей родины, отличной от места постоянного жительства, прибывшие на срок не менее 24 часов с любой целью, кроме трудоустройства.

«Любой человек, совершающий такую поездку,  так или иначе пользуется услугами туристической отрасли:  пользование гостиницами, покупка в магазине сувениров, посещение мест отдыха, памятников, парков и многое другое», -  отметил глава Таджиктуризма.

Он отметил, что в результате принятых правительством страны мер, увеличивается число иностранных туристов, которые посещают республику: "По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, число зарубежных граждан, которые прибыли в Таджикистан, увеличилось на 25 процентов".

Согласно  отчету ведомства, увеличилось и число туристических агентств: только в этом году было выдано 59 лицензий новым турфирмам. Таким образом, их число на сегодняшний день достигло  173. Кроме того, были разработаны новые маршруты –  в Ховалинг, Гиссар и Рашт.

Глава Комитета по развитию туризма  Нуъмон Абдугаффорзода пригласил всех посетить Международный туристический форум и выставку «Таджикистан-2019», который состоится 8-10 августа в Душанбе. 

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