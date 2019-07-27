АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ИЮЛЯ
- Магазин FLO по уже сложившейся традиции приглашает на концерт Мехрнигори Рустам. Начало в 20.00 в "Душанбе-Молл".
- В Душанбе и Гиссаре пройдут матчи чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных до 16 лет. За победу в первенстве будут бороться сборные шести стран, которые входят в состав CAFA. Это Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ИЮЛЯ
1992 - В Хороге руководителями органов госуправления, лидерами общественных организаций, полевыми командирами РТ было подписано Соглашение о мире.
2010 - Президент РТ дал старт началу строительства Национального музея Таджикистана;
2011 - Состоялась учредительная конференция общереспубликанской общественно-молодежной организации «Созандагони Ватан» (Созидатели Родины) при правящей в стране Народной демократической партии.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ИЮЛЯ
1926 - Родился кинооператор, Заслуженный работник культуры Таджикистана Владимир Бидило.
1906-1975 – Родился Народный гафиз Таджикистана Иброхимджон Норматов.
1935 – Родился киноактер Марат Орифов.
1944 – Родился доктор философских наук, профессор, государственный деятель Кароматулло Олимов.
1957 – Родился тренер тэкван-до, Заслуженный работник Таджикистана Мирсаид Яхьяев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.
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