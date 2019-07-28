Лето – самое время отдать ребенка в спортивную секцию. Их в Душанбе много. Самыми популярными видами спорта являются футбол, единоборства, плавание и шахматы.

Правила и требования в секциях разные, особенно это касается стоимости занятий. Однако, есть общие правила, одинаковые для всех.

В наших карточках вы узнаете, куда можно записать своего ребенка и что для этого нужно.