Лето – самое время отдать ребенка в спортивную секцию. Их в Душанбе много. Самыми популярными видами спорта являются футбол, единоборства, плавание и шахматы.
Правила и требования в секциях разные, особенно это касается стоимости занятий. Однако, есть общие правила, одинаковые для всех.
В наших карточках вы узнаете, куда можно записать своего ребенка и что для этого нужно.
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