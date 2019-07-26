Президент Таджикистана 26 июля в Исфаре провел краткосрочную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.
До этого президенты встретились с жителями приграничных районов на участке между Ак-Сайским айыл окмоту Баткенского района и сельским советом Ворух (Исфара).
В Исфаре Сооронбая Жээнбекова встретили по всем традициям таджикского гостеприимства.
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