Президент Таджикистана 26 июля в Исфаре провел краткосрочную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

До этого президенты встретились с жителями приграничных районов на участке между Ак-Сайским айыл окмоту Баткенского района и сельским советом Ворух (Исфара).

В Исфаре Сооронбая Жээнбекова встретили по всем традициям таджикского гостеприимства.

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