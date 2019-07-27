Ева Сечина, писательница из Москвы, любит путешествовать со своим ребенком. Приезжает в выбранную страну, остается там на несколько месяцев, и регулярно записывает свои наблюдения и услышанные истории. О Таджикистане Ева узнала от своей приятельницы, и, судя по отзыву, не пожалела, что страной своего нового путешествия выбрала именно эту республику.

Я много путешествую с ребенком. По несколько месяцев мы жили в разных странах. А в конце апреля мы приехали в Таджикистан.

Мой папа, как узнал о предстоящей поездке, был в ужасе. Ругался со мной вплоть до отъезда: «там жара, грязь, плохая медицина, там опасно в конце концов». Каждое утро после моего отъезда присылал мне в вотсап сообщение: «Привет. Как дела?». Интересовался, жива я еще или уже нет. И мои друзья удивлялись выбранной точке географии.

- Да я кручу глобус, закрываю глаза, тыкаю пальцем, куда он попадет, туда и еду. Вот пришлось, блин, в Душанбе пилить, - отшучивалась я.

И вот через несколько месяцев проживания здесь я могу, наконец, сформулировать причины, по которым сюда стоит приехать.

1. Душевность

Когда из душанбинского аэропорта мы с ребенком приехали в наш новый дом, хозяин дома накормил и дал с собой еды: вдруг ребенок вечером захочет поесть.

Из личного архива Евы Сечиной Максима накормили сразу по приезду

Мы зашли в автобус, я спросила у женщины: сколько стоит билет? Она ответила, что сомони двадцать, но у водителя заплатить нельзя. И приложила за меня карту. Я хотела отдать деньги. Она махнула рукой – да ничего не надо.

Я привела ребенка в частный детский сад, и какое-то время была в группе. Дети завтракали. Воспитательница спросила: может вы тоже хотите?

2. Доброе отношение к детям

У меня трехлетний ребенок. Когда я с ним и с подругой поехала в центр Москвы на джазовый концерт (начинался в девять вечера); то за полчаса услышала следующее: «ваш ребенок слишком громко говорит», «ваш ребенок загородил нам обзор (трехлетка мешает смотреть на музыкантов? серьезно?)», «вашему ребенку уже пора спать».

В Душанбе мы гуляем все время вместе: я, мой сын и его друг Бобо. Иногда они ведут себя так, что я делаю вид, что это не мои дети. То они камни в фонтан кидают, то самокаты в мусорки швыряют. Я пытаюсь регулировать поведение, не всегда мне это удается. В России бы меня сожрали.

Из личного архива Евы Сечиной За сладостями в мусульманский праздник Максим ходил вместе с соседскими детьми

Когда Максим улегся на тротуар и начал орать (мы не пошли в детскую комнату), а через полчаса уговоров и просьб я уже сама готова была лечь рядом и орать, подошел садовник из парка и увлек ребенка поливанием цветов.

На улице дети постарше играют с теми, кто помладше и присматривают за ними. У Макса здесь настоящая мужская дружба с мальчиком 5,5 лет.

- Это самокат Максима, - говорит Бобо мальчишкам постарше, захотевшим прокатиться.

- Бобо тоже хочет есть, - сообщает мне Максим, когда я готовлю ужин.

Потом они дерутся из-за какой-то игрушки. А через некоторое время Максим жалуется, что некий Рома в садике его обижает.

- Я его убью! – грозится Бобо.

Когда я собиралась в путешествие, я выбирала между Душанбе и Парижем (у меня там друзья, была возможность пожить в квартире в центре Парижа практически бесплатно; ну, и музеи, Елисейские поля, круассаны по утрам, внимание французских мужчин). Друзьям сказала, что еду в Таджикистан, они рассмеялись:

- Выбор безусловно очевиден. Потом интересовались:

- И чем же обусловлен?

Есть такая книга о воспитании детей во Франции: «Французские дети не плюются едой». Говорит сама за себя. С детьми там не носятся, воспитывают строго. Они прилизанные, чинно сидят в кафешках в своих детских стульчиках. Мы с моим хулиганьем во французскую жизнь точно не вписались бы.

3. Чувство семьи

Это место на фотографии – перед больницей в медгородке Душанбе. Здесь отдыхают и ночуют родственники больных. Мой друг две недели сидит без денег потому, что зарплату отдал врачам за операцию для дяди. Все эти две недели я его не вижу потому, что вся родня после работы собирается у его дяди в палате.

Из личного архива Евы Сечиной Семья не оставляет больного одного. Фотография из больницы.

И этот же мой друг недоумевает. Один его родственник уехал в Россию, женился, завел троих детей. Звонит родне в Душанбе раз в месяц или два.

- Ну сколько времени нужно, чтобы позвонить? - сокрушается мой друг.

- Вот поэтому-то я здесь, - улыбаясь, отвечаю я. - В России работа и бесконечные дела. Семья и родня не всегда и не у всех на первом месте.

4. Общение

Когда я жила в России с грудным ребенком, то иногда выть хотелось от одиночества. Я разговаривала с ним. А потом отвечала себе от его же имени. Конечно, есть семья и друзья, но все заняты, чтобы доехать, нужно потратить два часа на дорогу в один конец. Два часа туда, два часа обратно, с маленьким ребенком. Пять раз подумаешь, прежде чем куда-то ехать.

А здесь? Здесь даже, зайдя к лору в поликлинику, узнаешь, что у нее был чудесный муж, журналист, который погиб, и о котором она написала книгу. Расспросят не только о здоровье, но и о делах: кто ты, почему здесь, «все от сюда уезжают, а вы, наоборот, приехали».

Вам не хватает общения? Приезжайте в Душанбе, выйдите из дома, сядьте на лавочку, и оно у вас будет.

5. Замужество (отношения)

Не зря в России развелось такое огромное количество курсов «Как выйти замуж», «Как привлечь и удержать мужчину». Улыбнешься потенциальному кавалеру – он испугается и убежит. Не улыбнешься – решит, что тебе не интересен и тоже убежит. Конечно, люди разные. Но таджикские мужчины заинтересованы в отношениях. И здесь (а не в Турции, Египте, которые, к слову сказать, славятся горячими женихами, проявляющими активный (но, в основном, только сексуальный) интерес к россиянкам) у меня впервые за долгое время появился любимый.

Подводя итог, хочу сказать, что здесь нет супер достопримечательностей, как в других столицах мира. И, может, вам будет скучновато, если вам нужна движуха (ну, если вы альпинист, то ладно, горы прекрасны, вам будет чем заняться).

А вот если вам одиноко и не хватает тепла (не только погодного. Я родне в Москве на их плюс 19, смеясь, пишу, что примерно после пятого августа у нас похолодает до 30 градусов), не хватает людей; то, безусловно, вам сюда.

P.S. Своему папе я каждое утро отправляла фотографии - то мы в центральном парке, то в ботаническом саду с павлинами, то в детской комнате в кафешке. Чисто, красиво. Недели через две утром мне папа написал: «А ты точно в Душанбе?».

Воодушевлен Таджикистаном и его людьми и пресс-атташе посольства США в Душанбе Джефф Райденауэр. О своих впечатлениях он поделился в своей колонке "Я и моя семья тронуты вашими распростертыми объятиями".