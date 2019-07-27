История Душанбинского механического завода имени Орджоникидзе началась в памятном для республики 1939 году: 80 лет назад, 27 июля, он был пущен в работу.

В тот год только в столице Таджикистана было завершено строительство, и вступили в строй многие крупные городские промышленные предприятия, обеспечившие работой сразу более десяти тысячи горожан. Среди них: Мясоконсервный комбинат (ныне демонтирован), Пивоваренный завод, Хлебопекарный завод №1, Мыловаренный завод, Асфальтобетонный завод, Черепичный завод, Деревообрабатывающий завод и другие предприятия.

1941 год, кузнечный цех Душанбинского механического завода

Таджикский инженерно-технический персонал в 30-е годы только начал формироваться. Поэтому строили эти предприятия, в том числе, и механический завод, и начинали работать на них приезжие специалисты и рабочие из Москвы и Ленинграда.

Тогда же на Душанбинском механическом заводе был пущен в работу литейный участок, который производил литье заготовок и высокопрочных готовых изделий из чугуна. Причем модернизация завода продолжалась и в 1941 -1945 годы за счет части эвакуированного из фронтовой зоны металлорежущего оборудования украинских сельскохозяйственных предприятий.

1943 год, выполнение срочного заказа для фронта на Душанбинском механическом заводе.

Быстро переключившись на выпуск военной продукции, уже в 1941 году коллектив предприятия, используя литейный участок, освоил выпуск корпусов ручной противопехотной гранаты Ф-1 и здесь же на заводе в специальном цеху проводил их снаряжение.

В 1942 году Душанбинский механический завод освоил выпуск снарядных стаканов и других специальных оборонных заказов. В утреннем сообщении от 14 сентября 1941 года Советское Информбюро сообщало: "Огромную помощь фронту оказывают десятки тысяч изобретателей, рационализаторов, смелых новаторов техники…".

Слесарь Сталинабадского механического завода имени Орджоникидзе тов. Новохатко, механизировав процесс реставрации одной из частей автомашины, выполняет теперь норму на 1.000 процентов. Выполняя военные спецзаказы, коллектив завода им. Орджоникидзе, включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование в честь победы, на базе отходов производства выпускал товары народного потребления.

1948 год, литейный участок завода

Из отходов производства освоили изготовление сковородок и жаровен, из лома алюминия, из чугунного литья – казанков, очажных плит и другой кухонной чугунной посуды для варки, печения и жарения пищевых продуктов.

В первом полугодии 1945 года завод освоил выпуск кроватей, печных колосников, висячих замков, сапожных клещей и кусачек, молотков, сельскохозяйственного инвентаря.

На снимке слесари-сборщики Егор Миссик и Павел Кузнецов, работающие на заводе с 1945 года.

В 1948 году литейщики Душанбинского механического завода им. Орджоникидзе успешно освоили производство художественного литья: в литейной мастерской завода производилась отливка орнаментальных украшений ворот Дома правительства, которые до сих пор радуют горожан и гостей столицы своей красотой.

1948 год, в одном из цехов завода

Завод им. Орджоникидзе уже в конце 50-х годов становится одним из основных поставщиков чугунной арматуры для нефтяной промышленности Советского Союза.

1954 год, механический цех завода

В конце 60-х годов Московским институтом "Гипронефтемаш" для завода была разработана прогрессивная технология обработки деталей, основанная на применении скоростных и силовых режимов резания металла. В соответствии с этой технологией провели полную модернизацию оборудования и реконструкцию предприятия.

1974, год токарь Душанбинского механического завода им. Орджоникидзе Герой Социалистического Труда Степанова Ксения Семёновна

На завод были поставлены новейшие станки металлорежущие станки с числовым программным управлением, установлена современная техоснастка, внедрена новейшая по тем временам система управления предприятием.

Передовик производства токарь Душанбинского механического завода им. Орджоникидзе, кавалер Ордена Ленина Салим Рахимов

В 90-х годах прошла приватизация государственного завода. И на этом его история закончилась. Сегодня первенца тяжелой индустрии Таджикистана больше нет. Уникальное предприятие, обеспечивающее работой почти три тысячи горожан, прекратило свое существование.

Это все, что осталось от первенца тяжелой индустрии Таджикистана - Душанбинского механического завода им. Орджоникидзе, вернее не осталось даже фундамента.

(В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора).

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