На востоке считается, что женщина и кухня – понятия неразделимые. В то же время, женщина-ресторатор – большая редкость на нашем рынке, в основном, у руля ресторанов стоят мужчины.

Этот и другие вопросы мы обсудили с женщинами-рестораторами Назирой Шариповой и Зариной Таджиевой.

«Позовите Назиру!»

Ресторан «Трактиръ» был открыт в 2008 году и стал одним из первых ресторанов в стране с единой концепцией кухни и интерьера заведения.

Назира Шарипова стала управляющей ресторана в 2010 году, являясь его бессменным руководителем вот уже девятый год.

«Трактиръ» принадлежит моему супругу. Когда наш малыш подрос, я решила выйти на работу. Мой муж – украинец, и он верит, что женщины могут управлять бизнесом очень даже хорошо, поэтому поддержал мою инициативу и с удовольствием передал управление рестораном в мои руки, - говорит Назира.

Назира с супругом фото из личного архива Шариповой

Так вот, поначалу ей было тяжело, временами невыносимо, а бывало и стыдно. Например, потому, что посетители, особенно мужчины, отказывались воспринимать ее, женщину, всерьез.

- В любом ресторане могут произойти конфликты, тогда гости просят позвать администратора или руководство заведения. И когда выходила я, они просто отказывались со мной говорить, подмечая:

«Ты женщина, какие вопросы ты можешь решить?!».

Они просили позвать мужчину. Каких усилий мне требовалось, чтобы доказать, что я, женщина, могу решать проблемы. Зато теперь наши посетители чуть что говорят: «Позовите Назиру!».

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться ресторатору, - необходимость угождать всем посетителям:

К каждому гостю нужно подойти, спросить, все ли так, а посетители бывают разные. Поначалу мне было стыдно, но со временем я вжилась в эту работу, она стала приносить мне удовольствие.

Назира Шарипова фото из личного архива Шариповой

Управляющая рестораном «Трактиръ», в первую очередь, принялась за изучение законодательства страны. Прошла курсы переподготовки руководителей учреждений по продаже и сервису в рамках действующего закона по упорядочению обрядов и традиций при хукумате Душанбе, в ходе которых сотрудники Налогового комитета при правительстве Таджикистана, Агентства «Таджикстандарт» и Союза потребительских обществ «Таджикпотребсоюз» рассказали участникам какими правами и обязанностями они обладают.

Теперь, в случае, если в «Трактиръ» приходят проверяющие и незаконно что-то требуют, Назира разговаривает с ними на языке закона.

На самом деле все проверяющие ко мне хорошо относятся и, наверное, это одно из преимуществ, когда рестораном управляет женщина. Они часто говорят, что их жены дома сидят, а я с ними на равных решаю вопросы.

Назира Шарипова фото из личного архива Шариповой

В 2016 году совладелица ресторана «Трактиръ» поехала на стажировку в США по программе Sabit для рестораторов Средней Азии. В рамках программы она посетила самые знаменитые рестораны Вашингтона, Нью-Йорка и Чикаго, ознакомилась с налаженной системой работы Национальной ресторанной ассоциации США.

- Например, если ресторан переживает трудные времена, а ты являешься членом Национальной ресторанной ассоциации, то тебе обязательно помогут. Члены ассоциации собираются на собрание, где решают, каким образом могут подсобить: отправить тренера, который поможет выправить дела, помочь финансово. В общем, каждый случай рассматривается индивидуально. Очень хочется, чтобы и у нас была такая Ассоциация, которая будет реально работать.

Мы, конечно, иногда собираемся с другими рестораторами обсудить текущие вопросы на рынке, но дальше разговоров у нас пока дело не идет, - объясняет Назира.

Ресторан Зарины Таджиевой с сильным женским началом

Зарина Таджиева – владелица винного ресторана Winehouse Sauvignon, который работает в столице уже больше года. Это один из немногих ресторанов, где предложены морепродукты, европейская кухня и более 170-ти видов винодельных напитков со всего мира.

Ресторанный бизнес для Таджиевых - дело семейное. К этому «вкусному» бизнесу Зарину привел муж, Акмал. Какое-то время они вместе работали над проектом кафе, но потом решили расшириться, открыть еще и ресторан, который возглавила супруга. Теперь каждый занимается своим собственным заведением.

Когда я помогала мужу с его кафе, ему нравились мои неординарные решения в ведении бизнеса, поэтому он сам настоял на том, чтобы я открыла свой ресторан. Человеческая сущность такова, что ты всегда сомневаешься, получится у тебя или нет, но вера в меня моего супруга во многом помогла.

Зарина Таджиева с супругом фото из личного архива Таджиевой

Помимо семейных ужинов, встреч с друзьями и нового для страны формата мероприятий - дегустации вин, Winehouse Sauvignon Зарины поддерживает разные женские мероприятия – Неделю моды TFW FASHION WEEK и художественные тусовки студии АRT DOSHAN.

В нашем обществе женщине сложнее самореализоваться во многих профессиональных сферах, в том числе и в бизнесе. Чтобы успешно вести свой бизнес, нужно в себе воспитать много качеств: быть твердой в решениях, где-то жесткой и бескомпромиссной, хваткой и неэмоциональной. Пожалуй, именно принятие решений без эмоций – самое сложное для нас, женщин.

Непросто и научиться ставить цели, предвидеть или, по крайней мере, прогнозировать для себя возможные риски в бизнесе. Мы не так прагматичны и циничны в принятии решений, как мужчины. Зато есть и свои плюсы. Все же, мы более терпеливые, тактичные и обаятельные, а эти черты характера еще никому не мешали, - говорит молодой ресторатор.

Зарина Таджиева с коллегами фото из личного архива Таджиевой

По ее словам, совсем не имеет значения, в каком бизнесе вы работаете. Просто в ресторанном есть своя специфика. Не обязательно с самого начала знать все. В процессе работы на собственных ошибках всему научишься.

- Я учусь самостоятельно. Помогает в этом Интернет, там можно найти любую информацию – от образовательных кейсов до личных историй провалов и успехов рестораторов по всему миру. Там же можно «подсмотреть» детали интерьера, вдохновиться дегустационными сетами от мировых шеф-поваров, сделать выводы и реализовать все это через призму собственных взглядов. В то же время, в каждой стране свои правила, поэтому не помешает для начала пообщаться с опытными рестораторами в своей стране. Они могут поделиться ценной информацией, которую в Интернете не найти.

Тем, кто собирается открывать свой ресторанный бизнес, Зарина рекомендует не игнорировать два момента: безграничные возможности для вдохновения и знаний, которые предоставляет Интернет, и правильное ведение документации для Налоговой инспекции. Если игнорировать правила с самого начала, то сотрудники Налогового комитета будут частыми гостями вашего ресторана.

- Поэтому еще раз повторюсь: делайте все по закону с самого начала. Поверьте, вы очень упростите себе жизнь.

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