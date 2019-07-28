В Таджикистане немного людей пользуется услугами поездов при поездках внутри страны, предпочитая автомобильный транспорт.

Почему так происходит и каково это – быть пассажиром внутреннего маршрута – в материале «АП».

Автомобиль пока вне конкуренции

Таджикистан – небольшая страна, где из одной области в другую можно добраться на машине за 4-5 часов. Этим, в первую очередь, и объясняется причина того, что большинство жителей республики предпочитает добираться до нужного места на автомобиле.

Вместе с тем, в целях снятия нагрузки с автодорог, а также создания альтернативных путей, в стране действует несколько железнодорожных маршрутов. Но как показывает практика, эти маршруты не пользуются большим спросом среди жителей.

На сегодня из четырех внутренних маршрутов постоянно действует всего два: в Куляб и Турсунзаде. Маршруты из Душанбе в Канибадам и Шахритус временно отменены. По ним поезда ходят по указанию руководства в определённый период.

Маршрут Душанбе – Курган-Тюбе – Куляб осуществляется два раза в неделю – во вторник и субботу, поезд отправляется от Душанбинского железнодорожного вокзала утром в 8.00 и прибывает в Куляб в 15.40. Стоимость билета до конечной точки – 15 сомони.

Душанбе-Куляб Asia-Plus

Этот маршрут был открыт в августе 2016 года. Проектная стоимость указанной железной дороги составила 165 млн. сомони. Было построено 3 тоннеля общей протяженностью 3 тыс. 643 метра, 8 мостов протяженностью 683,2 метра.

За все время пути поезд делает 13 остановок. Двенадцать из них короткие - по две минуты и одна получасовая в Курган-Тюбе. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы выйти глотнуть свежего воздуха.

Пассажиров из Душанбе немного. Это, в основном, жители сел, расположенных по пути маршрута.

- Я не могу себе позволить тратить деньги на такси и поэтому еду домой на поезде, - говорит студент, житель Куляба Саидали.

Душанбе-Куляб. Станция Дангара Asia-Plus

Однако таких, как Саидали, немного.

- Да, на такси дороговато – 40-50 сомони, но зато время на дорогу сокращается почти в два раза, нет пыли, не так жарко, - говорят жители Восе Рахимбек и Султон. – Еще до Курган-Тюбе или Куляба можно добраться на автобусах «Эйшн Экспресс». Недорого, комфортно.

«Дачный» поезд в Регар

Каждый день вечером из столицы отправляется дачный поезд по линии Душанбе – Пахтаабад. Это укороченный вариант бывшего маршрута Душанбе - Денау.

После обретения независимости поезд еще 2-3 года курсировал по этому маршруту, а потом узбекские власти закрыли его.

Так долгие годы дачный поезд ежедневно совершал рейс до Пахтаабада вечером, а утром прибывал в столицу. В настоящее время, как сообщили в ТЖД, маршрута Душанбе-Пахтаабад не существует. Конечной остановкой является станция Регар.

Поезд состоит из 6-7 вагонов, один из них оборудован как «электричка», это самый крутой вагон. Проезд на 1-2 сомони дороже, чем в других вагонах. Билеты не продаются, пассажиры платят кондуктору наличными.

Кто едет в удобном вагоне до Регара, платит 7 сомони.

Но можно и поторговаться, и отдать, например, 5 сомони, все зависит от того в каком настроении кондуктор и от умения торговаться. С постоянными пассажирами кондукторы на «ты», можно даже ездить в кредит. В других вагонах берут по 5 сомони.

Вагоны разные, некомфортабельные, но нельзя сказать, что они грязные. Правда, если не открывать окна, то можно задохнуться от жары. Сиденья мягкие, удобные – это единственный плюс.

На поезде «Душанбе-Регар» постоянно ездят люди из районов Рудаки, Гиссар, Шахринав и Турсунзаде, которые работают или учатся в столице. Это преподаватели, студенты, журналисты, сельхозработники, сотрудники различных учреждений, то есть представители среднего слоя общества.

Поезд Душанбе - Турсунзаде Asia-Plus

Вторую категорию пассажиров составляют торговцы. Это женщины из Шахринава и Регара, они в столице торгуют зеленью, овощами и фруктами, а вечером возвращаются домой.

Ехать до конечной станции почти два часа. Поэтому пассажиры стараются скоротать время за разговорами. Кто-то играет в карты, другой слушает музыку, третий в поисках лучшего места шарит по вагонам.

Кто едет на дачном?

В 17.40 с железнодорожного вокзала поезд отправляется в путь. Вагоны полупустые. Первая остановка – через 5-6 минут у торгового центра «Ёвар». Здесь в поезд заходит 10-15 человек.

Следующая остановка еще через 5 минут, и поезд уже на «Аджинабозоре», на мосту 103-го микрорайона. Это самая крутая остановка.

Не успевает поезд остановиться, толпа в 200-300 человек устремляется к вагонам, чтобы занять лучшие места.

Торговка зеленью Оиша-апа - самая шустрая, она первая влетает в вагон, занимает места для своих подруг по торговому «цеху», поднимая молодежь с места. Она очень шумная женщина, в спор с ней вступают только экстремалы. Благо, для мешков и узелков торговцев есть отдельное место, и в вагон никто не заходит с грузом.

Под громкие разговоры сельчан, шум детворы, крики спорящих женщин, музыку в салоне поезд едет в сторону станции «Душанбе-2». Это первая точка, где пассажиры уже начинают высаживаться. Далее следует поселок Айни. Прямо с вокзала виден памятник-самолет. По приближению поезда все дети бросаются к окнам, чтобы посмотреть на него.

Здесь тоже, в основном, происходит высадка пассажиров. Далее еще три остановки, и затем следует крупная станция «Ханака» в Гиссаре. Опустевшие было вагоны вновь заполняются новыми путниками. Они едут в Шахринав или Регар.

Asia-Plus

Едешь в поезде, смотри в оба!

Советуем быть осторожными, если вы сели у открытого окна. Однажды после поселка Айни, на остановке в кишлаке Турди-Бобо, купающиеся в канале дети облили пассажиров ведром грязной воды. В другой раз в Турсунзаде подростки забросали пассажиров камнями.

Другую опасность могут представлять некоторые неадекватные пассажиры, например пьяные. Однажды двое выпивших парней долго приставали к девушке, видимо, студентке. После вмешательства кондуктора и других пассажиров они были вынуждены покинуть вагон.

Бывают и случаи воровства. Когда поезд остановился на станции «Регар», мы услышали крик женщины-торговки, оказывается, по пути ее мешок кто-то утащил. Проводник успокоил ее, пообещав, что до завтра непременно найдет мошенников и вернет вещи.

По пути из окна можно любоваться красивым пейзажем Гиссарской долины – зеленые поля, сады и виноградники, полноводные арыки и каналы прямо радуют глаз.

Поезд Душанбе - Турсунзаде Asia-Plus

Но все впечатления может испортить отрезок маршрута из Чептуры в Регар – между этими пунктами есть остановка «Птицефабрика». Лучше взять с собой противогаз или хотя бы респиратор. Воняет так, что можно упасть в обморок. К счатью, у моста через реку Каратаг зловоние улетучивается, дальше идут полноводные рисовые поля.

Пассажиры предлагают…

«В союзное время конечным пунктом дачного поезда был узбекский город Денау, сейчас, слава Богу, между Таджикистаном и Узбекистаном теплые отношения. Нельзя ли восстановить старый маршрут», - вопрошают пассажиры.

В поезде группа торговцев активно использует почти двухчасовое время, чтобы заработать. Одни продают воду и напитки, другие – чипсы, печенье, лепешки. Двое молодых парней торгуют полотенцами и зубной пастой. В комфортабельном вагоне есть даже буфет, но там торговли почти нет.

Asia-Plus

Желающих покататься в дачном поезде хоть отбавляй. Но ТЖД, видимо, это мало интересует. Даврон, житель Душанбе, недавно взял двух маленьких детей и с ними совершил поездку в Турсунзаде.

"Дети до сих пор под впечатлением, они не отходили от окон в течение всего пути, - говорит он. – Однако условия в вагонах не соответствуют элементарным». По мнению Даврона, нужно оформить вагон для перевозки туристов, установить кондиционеры, вымыть окна, ежедневно чистить пол, вытирать сиденья и столы, усовершенствовать буфет, установить холодильник, разнообразить товары, подумать, конечно, о туалете. Он считает, что можно немного повысить цены на проезд, но, чтобы был комфорт".

Студент Шавкат из Чептуры говорит, что если хотя бы в одном вагоне был установлен вай-фай, то вся молодежь ринулась бы на поезда. А так пассажиров привлекает только небольшая цена билетов.

Пока уровень услуг железнодорожного транспорта не привлекает ни постоянных пассажиров, ни тем более внутренних туристов.

Жаль, конечно, ведь есть на что посмотреть по пути, сделать селфи…

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