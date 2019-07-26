Комитет ООН по правам человека направил свои Заключительные рекомендации Таджикистану о выполнении страной Международного Пакта о гражданских и политических правах.

Рекомендации были направлены республике 25 июля, по итогам отчета таджикской делегации на 126-ой сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве 2-3 июля. Официальную таджикскую делегацию возглавлял Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

Один из приоритетных вопросов, отмеченных членами Комитета ООН – это свобода слова и выражения.

По мнению ООН, ограничение свободы слова и выражения привели к цензуре и самоцензуре в СМИ Таджикистана и журналистов.

В качестве аргумента по ограничению свободы СМИ ООН приводит факт, что, начиная с 2017 года, всем периодическим изданиям и типографиям для регистрации необходимо представлять справку из Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Комитет выражает обеспокоенность касательно периодической блокировкой медийных платформ и социальных сетей. Журналисты независимых изданий, которые освещают политические и общественно-важные вопросы, подвергаются преследованию и запугиванию. В некоторых случаях имеет место судебного преследования по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и экстремизме, подчеркивают в ООН.

Комитет также обеспокоен созданием Единого коммутационного центра при Службе связи по контролю за интернет-трафиком. Комитет также выражает обеспокоенность тем, что людей заключают в тюрьму за посещение «нежелательных» веб-сайтов или «неуместные комментарии» в интернете.

Комитет также выражает свое беспокойство касательно частых проверок общественных организаций с последующим наложением штрафов.

В ООН также обеспокоены требованием финансовой отчетности НПО под предлогом борьбы с отмыванием денег в рамках Закона об общественных объединениях, вступившего в силу 2 января 2019 года. Комитет сожалеет об отсутствии информации по разработке нового закона о некоммерческих организациях.

Комитет ООН выражает обеспокоенность по преследованию членов оппозиции, арестов и заключений на длительные тюремные сроки, и предполагаемое насильственное исчезновение Эхсона Одинаева, члена запрещенной в Таджикистане «Группы 24» в 2015 году.

Комитет призывает искоренить пытки в местах лишениях свободы, обеспечить гуманное обращение со всеми заключенными при любых обстоятельствах и отказаться от практики применения пыток в целях получения признательных показаний.

Комитет также обеспокоен правами ЛГБТ-сообщества в Таджикистане. В частности, заявлением омбудсмена в январе 2019 года о том, что международные рекомендации, касающиеся защиты прав ЛГБТ, не будут выполняться, поскольку противоречат «моральным и этическим нормам отношений между людьми».

«Комитет рекомендует положить конец любой практике, которая чрезмерно нарушает права ЛГБТ, в том числе на неприкосновенность частной жизни, свободу и безопасность», - говорится в заявлении.

По данному блоку вопросов и рекомендаций Таджикистан должен отчитаться в Комитет ООН по правам человека до 26 июля 2021 года.

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