Сегодня, в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан, куда он прибыл накануне, на побережье живописного озера Иссык-куль сегодня утром продолжились переговоры лидеров двух стран.
Главы двух государств подвели итоги прошедших накануне в атмосфере полного доверия, конструктивности и взаимопонимания переговоров в города Исфара и встречи с населением приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба президента РТ.
Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов сотрудничества между РТ и КР и определили приоритетные направления по его дальнейшему углублению.
"Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков договорились принять необходимые меры по увеличению взаимного товарооборота и способствовать налаживанию прямых контактов между деловым сообществом, между крупным, средним и малым бизнесом", - подчеркивается в сообщении.
Особый акцент сделан на важности укрепления доверия между народами Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, особенно в районе границы.
Отмечена необходимость налаживания практики регулярного проведения культурных мероприятий, взаимного участия в проводимых: концертах и фестивалях в приграничных районах, в том числе активизации сотрудничества в сфере образования, спорта и туризма.
"В целях активизации сотрудничества между регионами двух стран, президенты договорились установить побратимские связи между городами, районами и областями наших стран", - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной тематике, которая представляет взаимный интерес, намечены совместные действия в формате многостороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба президента РТ.
Между тем, как передает наш партнер ИА 24 kg, Сооронбай Жээнбеков заявил после встречи, что приезд Эмомали Рахмона придаст дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству.
«Мы удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации двустороннего сотрудничества.
Мы проявили единство мнений по ускорению делимитации кыргызско-таджикской границы, договорились по границе вести работу «от простого к сложному», придерживаясь взаимного уважения и учета взаимных интересов.
Мы обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водноэнергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. В данном контексте КР высоко оценивает и поддерживает созидательную политику РТ по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
«Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества», — заявил глава Кыргызстана.
Он заметил, что благодаря поддержке Эмомали Рахмона проведена историческая встреча на приграничной территории.
В свою очередь, Эмомали Рахмон, как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу кыргызского президента, был "весьма рад нашей встрече на гостеприимной кыргызской земле".
По мнению таджикского лидера, она позволит продолжить конструктивный диалог по актуальным вопросам кыргызско-таджикской повестки.
"Мы заинтересованы в стабильном развитии взаимодействия с Кыргызстаном, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений. Таджикистан вновь подтверждает готовность укреплять политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения", - сказал президент РТ.
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