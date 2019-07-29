Мэрия Душанбе приобретет новые автобусы у таджикско-турецкого СП «Акиа Авесто Автоматив Индастри». Автобусы, соответствующие международным стандартам «Евро-5», оснащены двигателями авторитетной компании «Мерседес Бенц», немецкой фирмы «Zahnrad Fabrik», об этом сообщили «АП» в пресс-службе мэрии столицы.

Кроме того, до конца года в Душанбе для нужд коммунальных служб города, будут завезены 464 единицы коммунальной техники, в основном мусоровозы. Данная техника будет приобретена за счет гранта Китая, представленного мэрии Душанбе. Однако источник не назвал сумму предоставляемой помощи.

До конца года на проспектах С. Шерози и Н. Карабаева будут построены 25 современных остановок общественного транспорта. Для строительства и оснащения новых остановок мэрия Душанбе выделит порядка 7 миллионов сомони.

Ранее такие остановки возводились только на главных улицах города.

В феврале прошлого года в Душанбе были сданы в эксплуатацию 36 современных остановок общественного транспорта. Их возведение обошлось городу в 1 миллион долларов.

Все остановки построены в соответствии с международными нормами и с учетом национального архитектурного стиля - на каждой остановке есть места ожидания пассажиров, есть точки реализации прессы, электронных билетов общественного городского транспорта, электронное и рекламное табло, на которых можно ознакомиться с маршрутами общественно транспорта в Душанбе и городской телефон, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Современные остановки установлены на главных улицах города, начиная от площади возле Международного аэропорта и заканчивая северной частью столицы – площадью Сархадчиён.

С учетом местоположения и количества пассажиров общественного городского транспорта, на 18 остановках открыты киоски по продаже газет и журналов.

Территория и окрестности остановок контролируются камерами наблюдения.

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