"Для меня это не работа, а моя жизнь, любовь и мой отдых. Зачем меня награждать за то, что я сам делаю с удовольствием?", - так певец ответил на своей странице в Facebook после многочисленных обсуждений и предложений в соцсетях о необходимости присудить ему звание Народного артиста Таджикистана.
На итоговой пресс-конференции Министерства культуры в минувшую пятницу журналисты поинтересовались, почему Далер Назаров до сих пор не имеет государственных наград.
Шамсиддин Орумбекзода, министр культуры РТ, отметил, что никто не ограничивает, и нет никаких преград Далеру Назарову в получении государственных наград, "но надо пройти законные этапы для получения государственных наград". Он отметил, что надо подготовить документы и написать заявку от имени, чего певец ещё не сделал.
«Я не могу подойти к президенту Таджикистана и сказать: "Далер Назаров - хороший человек, давайте наградим его за это», - сказал министр журналистам.
Публикация ответа министра вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Поклонники певца стали обращаться с предложением присудить Далеру Назарову звание «Народный артист Таджикистана».
В группе «Информация для размышления» на Facebook начали собирать подписи в поддержку этого предложения.
"Музыка для меня жизнь, любовь и отдых"
После бурных обсуждений, критики в адрес министра культуры в социальных сетях Далер Назаров обратился к своим поклонникам и попросил не ставить в неловкое положение его и министра культуры.
«Однажды, уже где-то обсуждался этот вопрос и я по этому поводу сказал, что музыка для меня это не работа, а моя жизнь, любовь и мой отдых. Зачем меня награждать за то что я сам делаю с удовольствием? Это тоже самое, что наградить меня за то что я дышу воздухом. Я это делаю просто потому, что не могу этого не делать. Это о том, что занимаясь этим, я уже награжден тем, что занимаюсь любимым делом», - написал певец на своей странице Facebook.
Он отметил, что у него нет творческого стажа работы в государственных организациях, а сам он по образованию преподаватель русского языка и литературы.
"Поэтому вопрос к министру культуры Шамсидину Орумбекзода совершено безоснователен. От всей души прошу всех вас не поднимать больше этой темы и не винить никого. Разговоры о том, что кто-то виноват в том, что у меня нет звания, совершено неуместны", - отмечает певец.
Он подчеркнул, что его миссия - сближать как можно больше людей, а не разжигать споры вокруг своего имени:
"Я счастлив с самого рождения и счастлив тем, что у меня есть всенародная любовь, которая случилась сама и каждый кто полюбил меня и мой мир, выбрал это сам. Каждый выбрал стать мне родным сам, и я этим очень дорожу и живу вашей любовью. Больше этого ничего и не нужно".
Назаров заявляет, что ему самому намного лучше без звания. Он отметил, что министр не тот человек, кого можно было бы упрекнуть в недостатке внимания к Далеру Назарову, так как Шамсиддин Орумбекзода неоднократно помогал ему и поддерживает во всех предложениях.
«Я понимаю вас и ваши пожелания, мои дорогие слушатели, но поверьте, вы меня только расстраиваете тем, что выносите на рассмотрение этот вопрос.
Ведь самым ценным является ваша любовь, а если этот вопрос будет обсуждаться дальше, то это будет означать, то что есть что-то, что может быть выше вашей любви.
Но для меня нет другого признания, которое было бы дороже и выше вашего признания и вашей любви. Очень надеюсь на ваше доверие и понимание. Будьте счастливы!», - отмечает в своем обращении к поклонникам Далер Назаров.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Самарканде начали готовить «бабушек-генералов»
Я верю, придет время… Поисковики нашли могилу выдающегося таджикского врача
Всё прошло замечательно. В Хороге завершился фестиваль «Крыша мира»
Курбон Хакимзода накажет чиновников за неучастие в пресс-конференциях
Оплачивайте такси с помощью ТезСум!
«Барки точик» назвал главных своих должников
Таджикская жара: как мы пожарили яичницу на солнце, и что из этого получилось
ЖКХ: Нужно 10 млрд. сомони для полного обеспечения населения Таджикистана питьевой водой
Что такое American space в Таджикистане и кого там готовят?
К осени в Таджикистане может появиться первый исламский банк
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
ardasher6 часов назад
Господин Министр вы должный без всяких вопросов предоставить хотя бы какую не будь награду Далеру Назарову. Господин Министр, как можно человек от своего имени попросить о наградах? Это вы должный думать о наградах!!! Он Далер Назаров поднимает имидж страну поет на таджикском языке и на разном языке и вы и они должный сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДАЛЕРУ НАЗАРОВУ!!
ShaITan8 часов назад
tot raz zhe on vam otvetil na etot vopros zachem polezli s takimi voprosami. Ludishki na samom dele ne ponimaut chto kogda po kaifu chto to delaesh to pofig na vse ostalnoe.
chappy ShaITan6 часов назад
тут дело в другом. Просто все в недоумении, как у такого клоуна, как Кадами Курбон есть звание, а у, не побоюсь этого слова, великого музыканта, нет...