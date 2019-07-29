"Для меня это не работа, а моя жизнь, любовь и мой отдых. Зачем меня награждать за то, что я сам делаю с удовольствием?", - так певец ответил на своей странице в Facebook после многочисленных обсуждений и предложений в соцсетях о необходимости присудить ему звание Народного артиста Таджикистана.

На итоговой пресс-конференции Министерства культуры в минувшую пятницу журналисты поинтересовались, почему Далер Назаров до сих пор не имеет государственных наград.

Шамсиддин Орумбекзода, министр культуры РТ, отметил, что никто не ограничивает, и нет никаких преград Далеру Назарову в получении государственных наград, "но надо пройти законные этапы для получения государственных наград". Он отметил, что надо подготовить документы и написать заявку от имени, чего певец ещё не сделал.

«Я не могу подойти к президенту Таджикистана и сказать: "Далер Назаров - хороший человек, давайте наградим его за это», - сказал министр журналистам.

Публикация ответа министра вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Поклонники певца стали обращаться с предложением присудить Далеру Назарову звание «Народный артист Таджикистана».

В группе «Информация для размышления» на Facebook начали собирать подписи в поддержку этого предложения.

"Музыка для меня жизнь, любовь и отдых"

После бурных обсуждений, критики в адрес министра культуры в социальных сетях Далер Назаров обратился к своим поклонникам и попросил не ставить в неловкое положение его и министра культуры.

«Однажды, уже где-то обсуждался этот вопрос и я по этому поводу сказал, что музыка для меня это не работа, а моя жизнь, любовь и мой отдых. Зачем меня награждать за то что я сам делаю с удовольствием? Это тоже самое, что наградить меня за то что я дышу воздухом. Я это делаю просто потому, что не могу этого не делать. Это о том, что занимаясь этим, я уже награжден тем, что занимаюсь любимым делом», - написал певец на своей странице Facebook.

Он отметил, что у него нет творческого стажа работы в государственных организациях, а сам он по образованию преподаватель русского языка и литературы.

"Поэтому вопрос к министру культуры Шамсидину Орумбекзода совершено безоснователен. От всей души прошу всех вас не поднимать больше этой темы и не винить никого. Разговоры о том, что кто-то виноват в том, что у меня нет звания, совершено неуместны", - отмечает певец.

Он подчеркнул, что его миссия - сближать как можно больше людей, а не разжигать споры вокруг своего имени:

"Я счастлив с самого рождения и счастлив тем, что у меня есть всенародная любовь, которая случилась сама и каждый кто полюбил меня и мой мир, выбрал это сам. Каждый выбрал стать мне родным сам, и я этим очень дорожу и живу вашей любовью. Больше этого ничего и не нужно".

Назаров заявляет, что ему самому намного лучше без звания. Он отметил, что министр не тот человек, кого можно было бы упрекнуть в недостатке внимания к Далеру Назарову, так как Шамсиддин Орумбекзода неоднократно помогал ему и поддерживает во всех предложениях.

«Я понимаю вас и ваши пожелания, мои дорогие слушатели, но поверьте, вы меня только расстраиваете тем, что выносите на рассмотрение этот вопрос.

Ведь самым ценным является ваша любовь, а если этот вопрос будет обсуждаться дальше, то это будет означать, то что есть что-то, что может быть выше вашей любви.

Но для меня нет другого признания, которое было бы дороже и выше вашего признания и вашей любви. Очень надеюсь на ваше доверие и понимание. Будьте счастливы!», - отмечает в своем обращении к поклонникам Далер Назаров.

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