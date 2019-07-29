Спасатели Управления КЧС по Согдийской области спасли 37–летнюю жительницу Бободжон Гафуровского района Согдийской области, её пятилетнюю дочь и 12-летнюю сестру, которые, купаясь в запрещенном месте, начали тонуть.

ЧП произошло в минувшие выходные: спасенные были доставлены на берег, им была оказана первая доврачебная помощь, от госпитализации женщина отказалась, сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданкой обороне Таджикистана Умеда Юсуфи.

Спасатели Управления КЧС по Согдийской области продолжают патрулирование береговой линии Сырдарьи. Особое внимание уделяется неорганизованным местам отдыха у воды, отметила она.

За последнюю неделю спасателями Отряда быстрого реагирования Управления КЧС по Согдийской области были спасены 8 человек, сообщает КЧС.

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