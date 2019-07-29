В Таджикистане функционируют 8 "Американских уголков", которые базируются в Душанбе, Гарме, Кулябе, Бохтаре, Хороге, Худжанде, Пенджикенте и Исфаре. Они оказывают содействие населению страны не только в изучении английского языка, но и в доступе к инновационной литературе практически в любой сфере интересов молодежи.

В последний день дипмиссии в Таджикистане уже бывший пресс-атташе посольства США Джефф Райденаур, а также команда American space Dushanbe, рассказали "АП" о многих других возможностях американских уголков, которые доступны всем.

American space в Таджикистане – это уникальная площадка, призванная помочь каждому молодому человеку раскрыть его интеллектуальные способности и навыки.

Здесь можно приобщиться к истории и культуре США, освоить живопись, основы журналистики, подкастов, робототехники, программирования, техники дебатов. Словом, это место, где в каждом молодом человеке рождается лидер.

Сегодня многие выпускники американских уголков в Таджикистане успешно обучаются в заграничных вузах, в том числе в США, а также работают в ведущих международных организациях.

По словам пресс-атташе посольства США в Таджикистане Джеффа Райденаура, который в последний день своей миссии посвятил работе – встрече с нами, ежедневно American space в Душанбе посещают свыше 150 человек.

American space Dushanbe соцсети

Они имеют доступ к самой новой литературе технико-гуманитарной направленности, а также к высокоскоростному интернету для онлайн-занятий. В общем, здесь созданы все необходимые условия для наращивания личностного потенциала.

«Одна из целей посольства США в Таджикистане заключается в том, чтобы совместно с правительством Таджикистана содействовать экономическому развитию и процветанию через инновационные образовательные программы. Инновации являются ключом к экономическому процветанию. Все 8 American spaces способны принимать 5 тысяч посетителей – самых разных людей в целом», - отметил Джефф Райденаур.

American space по праву можно назвать школой, где в каждом молодом человеке рождаются лидерские способности, потому что здесь можно получить то, что необходимо только формирующейся личности, а именно:

Увлекательные кружки для улучшения разговорного английского

По словам координатора душанбинского American space Фируза Егбекова, ежемесячно в уголке в Душанбе проводятся около 20 клабов. Они разделяются по возрастным категориям – от 14 лет и выше. Большинство этих клабов направлены на практику разговорного английского языка и повышение грамматической базы. Это такие клабы, как «beginner conversation», «debate clubs», «movie clubs», «education in the USA». Кроме того, здесь функционируют занятия по обогащению словарного запаса тех, у кого более продвинутый уровень английского – TOEFL.

«Клабы уникальны тем, что они проводятся нашими волонтерами, у которых достаточно продвинутый уровень английского и у них нет статуса учителя, то есть учитель и ученик равны», - отметил Фируз.

Уникальные программы по обучению IT-технологиям и подкастам

При уголках также есть tech-innovation программа: менторы и IT-специалисты из Таджикистана или те, кто проходил обучение по основам современных технологий в США, обучают молодых людей, интересующихся этой отраслью. Менторы помогают юным новаторам развивать их проекты и превратить их в настоящий продукт.

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«Эти менторы занимаются с 11 группами, каждая из которых состоит из пяти юных девушек. По итогам определённого времени обучения менторами выбирается лучший проект, автор которого будет иметь возможность поехать в Сан-Франциско», - отметил Джефф.

Другим новым трендов в сфере новых технологий является создание подкастов и их правильное распределение.

«Мы стараемся привлекать американских подкастеров, которые обучают молодых специалистов новым трендам. У нас уже есть такая практика: приезжал специалист из США и работал с нашими посетителями. Ему в этом помогали шесть профессиональных таджикских журналистов. Создавались подкасты на интересные темы, начиная с домашнего насилия, заканчивая сельхозом. Такие мероприятия проводились в Душанбе, Хороге и Худжанде», - продолжил Джефф.

Креативный Makerspace, который подготавливает разработчиков роботов

В этом году в Таджикистане впервые прошла Всемирная олимпиада роботов (WRO) – интеллектуальные соревнования для ребят от 10 до 21 года. В этих соревнованиях приняли участие 3 команды American space из Душанбе и Худжанда. Все команды заняли достойные места.

Участники олимпиады – это воспитанники Makerspace при American space, где юные новаторы изучают все тонкости робототехники. В Makerspace предоставлены все необходимые ресурсы: литература, инфраструктура для понимания и практики своих навыков в робототехнике, а также есть наставники, которые знакомят новаторов с миром современных технологий.

Площадка Makerspace Asia-Plus

«В одной из зон отдыха Варзоба должны встретиться финалисты олимпиады, чтобы пройти специализированный курс по робототехнике с организаторами и тренерами из Новосибирска, чтобы подготовиться к олимпиаде, которая пройдет этой осенью в Венгрии», - отметила Нилюфар Муродова, координатор Makerspace.

Тонкости аргументации, публичного выступления и критического мышления от международных тренеров

В этом году, по словам Фируза Егбекова, координатора American Space Dushanbe, в одном из самых живописных уголков страны – Ромитском ущельена тренирнг собралось 40 человек – по 3 человека с каждого американского уголка страны.

«Нами был приглашён международный судья, который провел тренинги по основам аргументации, публичного выступления и критического мышления. По результатам тренингов были проведены соревнования между участниками. Это было очень познавательно, и ребята значительно повысили свои навыки и потенциал дебатирования. Участники были озадачены передать полученные знания другим ребятам в своих регионах путем проведения мини-тренингов», - отметил он.

American space Dushanbe соцсети

Помимо этого, дебатные раунды проводятся в каждом из уголков по 2-3 раза в неделю.

Мастер-классы по изобразительному искусству от профессионалов

Не обошли стороной в "Американских уголках" и изобразительное искусство. Здесь учат основам рисования начинающих, и тех, у кого навыки достаточно слаженно сформированы.

Основы изобразительного искусства преподают профессионалы и обычные волонтёры, которые пишут не хуже первых. Картины, создаваемые на базе American space, всегда представлены на каких-либо выставках, поэтому шансы молодых художников прославиться также велики.

Скоро, скоро, скоро!

Как отметил Джефф, American space – это также и место, где частыми являются и культурные мероприятия: американские и таджикские праздники, исторические события, международные дни и много других традиционных праздников.

«Скоро в Таджикистан приедет американский космонавт -женщина из NASA, которая была уже в Таджикистане в 2016 году. Она проведет беседы с молодежью Таджикистана в American space», - резюмировал Джефф Райденаур.

American space – это дружелюбные и гостеприимные ресурсные центры американского формата при посольстве США. Они открыты для широкой публики и полностью бесплатны.

Команда American space всегда рада каждому посетителю и приглашает всех присоединиться к ним!

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