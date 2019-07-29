В 2020 году завершается реализация Государственной программы по улучшению обеспечения населения Республики Таджикистан чистой питьевой водой, которая была принята в 2008 году.

«За это время Таджикистану с помощью совместных проектов с рядом международных финансовых организаций удалось сделать большой шаг вперед в этом направлении, - отметил глава ГУП «Хочагии манзили-коммунали (ЖКХ)» Таджикистана Джамшед Табарзода 29 июля на пресс-конференции. – Если в начале работы программы всего 43% процента населения имело доступ к чистой питьевой воде, то сейчас этот показатель составляет более 62%».

По словам Табарзода, после 2020 года будет принята новая госпрограмма, также рассчитанная на несколько лет. А в настоящее время, по его словам, идут подготовительные работы по принятию этого важного документа.

Как отметил Табарзода, несмотря на некоторые успешные шаги, в сельской местности эта проблема решается медленно.

«В настоящее время уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой составляет всего 38%, а остальные используют воду из различных источников, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям», - сказал он.

По его словам, скоро заработает новый проект Всемирного банка на $58 млн. по обеспечению населения питьевой водой.

«Все средства будут направлены на водоснабжение сельской местности, - объявил Табарзода. – Кроме этого, сейчас при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в регионах страны осуществляется ряд проектов по восстановлению системы водоснабжения».

По подсчетам специалистов ЖКХ республики, для полного обеспечения населения страны нужно примерно 10 млрд сомони, не считая расходы на дальнейшее поддержание состояния объектов.

Для улучшения обеспечения питьевой водой регионов Таджикистана до 2021 года запланировано построить более 20 объектов водоснабжения.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.