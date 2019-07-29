Cухой жаркий воздух из Ирана продолжает окутывать Таджикистан. Температура ежедневно поднимается выше +40.

Не выдерживает техника, ломаются кондиционеры, в соцсетях тоже мемы про жару. Кстати, по данным синоптиков, жара продлится до 3 августа.

Невыносимой жара становится в полдень – ощущение, что если выйдешь, тебя охватит пламенем.

А вот наш бравый корреспондент несмотря на раскаленный воздух в 13:00 вышла на улицу проверить одну из теорий, связанных с жарой - пожарить на солнце яичницу. Что из этого вышло, смотрите сами

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