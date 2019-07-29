Поисковики - члены добровольческой группы «Память-201» на городском кладбище Душанбе нашли считавшейся утерянной могилу известного таджикского, советского врача Леонида Фёдоровича Парадоксова.

Имя выдающегося клинициста, педагога, члена – корреспондента Академии Наук Таджикской ССР, доктора медицинских наук, профессора Леонида Фёдоровича Парадоксова вписано золотыми буквами в историю здравоохранения Таджикистана.

Леонид Парадоксов

Он родился в 1890 году в селе Тимашеве, Самарской губернии. После окончания медицинского факультета Императорского Николаевского университета в Саратове в 1918 г. он служил врачом в частях Красной Армии.

С 1921 по 1925 годы работал заведующим кафедрой глазных болезней медицинского факультета Среднеазиатского университета. В феврале 1925 года Парадоксов приезжает на работу в Наркомздрав Таджикской ССР и уже в мае того же года открывает первую лечебницу в Таджикской АССР - Республиканскую глазную - хирургическую больницу в Душанбе.

Парадоксов назначается главврачом больницы, стационарное отделение, которой представляло собой берданный барак, рассчитанный на 8 коек. Для глазной амбулатории выделили всего одну комнату, где проходили хирургические операции.

Парадоксов создал первый хирургический коллектив в нашей стране. Ведь вначале он помимо офтальмологии вынужден был заниматься и хирургией.

«…Нужно было оборудовать больницу, - писал в своих воспоминаниях

Парадоксов. – Пришлось самим делать табуреты, столы и прочую мебель. Удалось договориться с хозчастью военного ведомства, которое выделило 5 красноармейцев - плотников, выразивших желание помочь нам, работая в свободное время. Приходили они вечером с винтовками, вследствие опасности нападения басмачей. В нескольких шагах от помещения амбулатории был постоянный охранный пост».

Своим энтузиазмом и самоотверженным отношением к делу, чуткостью и успешным лечением больных, Парадоксов быстро завоевал уважение и авторитет среди таджикского народа. К нему ехали со всех концов страны

На приёме в первой душанбинской амбулатории, 1925 год

Например, житель горного кишлака в Тавиль-Даринском районе, Бобо Камилов болел катарактой. Долго его лечили местные знахари, но ничего не помогало. Тогда он приехал к доктору Парадоксову, который вернул ему зрение.

Бобо Камилов тогда сказал: «Я расскажу о тебе, доктор, всем в горах, пусть идут к тебе».

Для организации лечебных мероприятий по борьбе с трахомой Леонид Федорович в 1929 году открывает трахоматозный диспансер, где становится первым главным врачом. За время своей работы Леонид Фёдорович оснастил диспансер самой современной для того времени аппаратурой, создал прекрасную научную библиотеку. Он внедрил в работу многие новейшие методы исследования больных.

Перу Леонида Федоровича принадлежат более 50 научных работ из различных областей офтальмологии. Им изучена заболеваемость органов зрения, причины слепоты населения Таджикистана. Для этого им были организованы экспедиции в самые отдалённые районы республики.

Всеобщее признание получили его исследования в области эпидемического конъюнктивита и рентгенолокализации внутриглазных инородных тел, паразитарных и инфекционных заболеваний глаза. Много новых модификаций было внесено им в хирургическую практику офтальмологии.

В 1933 году вышел в свет первый номер журнала «Здравоохранение Таджикистана», в создании которого свою роль также сыграл Парадоксов.

В годы Великой Отечественной войны Леонид Федорович был главным консультантом всех эвакогоспиталей республики по офтальмологии.

В 1942 году он также становится первым руководителем и организатором кафедры глазных болезней Таджикского медицинского института. Вскоре он утверждается в учёном звании профессора и избирается членом-корреспондентом АН Таджикской ССР.

Наркомат здравоохранения Таджикской АССР, 1925 год

В клинике профессора Парадоксова прошли подготовку многие врачи, которые в дальнейшем внесли существенный вклад в офтальмологию.

Леонид Федорович Парадоксов – учёный и педагог, был крупным общественным деятелем. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР и, как избранник народа активно работал над улучшением постановки дела здравоохранения в республике. Он был председателем учёного совета министерства здравоохранения и бессменным председателем республиканского научного общества офтальмологов. Был награждён орденами Ленина и "Знак Почёта", медалями, удостоен почётных званий - "Заслуженный врач Таджикской ССР" и "Заслуженный деятель науки Таджикской ССР". Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 13 ноября 1954 года клиника глазных болезней Таджикского госмединститута названа именем профессора Л. Ф. Парадоксова.

Обелиск на могиле Л.Парадоксова. Сфотографирован после очистки от дикорастущей растительности и мусора

В 1953 году Леонид Фёдорович, словно предчувствуя свой уход, оставил воспоминания о зарождении стационарных учреждений в Таджикистане, где есть и такие строки. «… В тяжелые 20-е годы погибли на фронте здравоохранения республики врач Фёдоров (убит басмачами в Оби-Гарме 1925 год), доктор Спажев (зарублен басмачами в Вандже), врач Ольхов (зарублен басмачами в Кала-и-Хумбе), врач Бондарев (зарублен басмачами в 1931 году). Погибли в борьбе с эпидемиологическими заболеваниями профессоры Констансов и Урицкий, врачи Орлик, Левицкий, Малиновский, Орловская, Лишанская. Медицинские сестры Трунева, Павлова, Евдокимова, акушерка Якобсон и др. …Верю, что придёт время и благодарный таджикский народ поставит памятник всем погибшим медицинским работникам, стоявшим у истоков здравоохранения Советского Таджикистана».

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора

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