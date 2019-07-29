В Узбекистане хотят возродить традиции почитания старших женщин и открыть школы для "бабушек-генералов"

Инициатива открытия подобных школ принадлежит вице-премьеру, председателю Комитета женщин Узбекистана Эльмире Баситхановой. По ее мнению, в махаллях живет очень много «просвещенных, сильных женщин, которые своими словами могут воздействовать на сотни людей», однако их не привлекают к общественной деятельности, передает ИА "Фергана".

«Пятьдесят лет назад никто не справлял свадьбу, не посоветовавшись с председателем махалли. А сегодня каждый действует, исходя из своего кармана и ума, и не советуется с председателем. Эти свои ценности мы сможем восстановить только при помощи вот этих Анзират-буви», - заявила Баситханова.

Школа «Анзират буви» (так звали главную героиню узбекского фильма «Суюнчи», название которого на русский язык перевели как «Бабушка-генерал»), уже открылась в Самарканде.

По мнению Баситхановой, «если в махалле будет Анзират-буви, она примет все меры для того, чтобы девушка этой махалли не занималась проституцией.

"Если в какую-то семью придет заместитель премьера и скажет, чтобы она занималась воспитанием дочери, это, конечно же, неправильно. Но если это сделает самая сильная женщина махалли и скажет, мол, почему ты позволила своей дочери опуститься до такого, семья и девушка прислушаются", - считает она.

По предложению вице-премьера было решено выявить женщин, пользующихся доверием в своих махаллях, и дать им специальную подготовку, чтобы они затем могли помогать девушкам и молодым женщинам справляться с жизненными трудностями, обучали их проведению семейных торжеств, прививали традиционные ценности. На специальных курсах бабушкам-генералам планируют дать общие правовые, психологические и медицинские знания.

В Узбекистане всегда были сильны традиции почитания старших женщин: особенно свекровей, которые чаще всего являются главой семьи. В 2017-м уже была попытка наделить старшее поколение узбекистанок особой властью: в стране создали советы свекровей. Как сообщили в Комитете женщин, под лозунгом «Святость семьи» такие советы проводят в махаллях беседы на темы «Счастливая семья», «Крепкая семья», «Благополучная семья», «Образцовая семья», а девушкам, готовящимся к замужеству, рассказывают об основах семейной жизни. Отметим, что тогда о просвещении и специальной подготовке членов советов свекровей не сообщалось.

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