На проходящем в Душанбе и Гиссаре чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) юношеская сборная Таджикистана, составленная из игроков не старше 16 лет, одержала вторую победу.

На этот раз подопечные Ахлиддина Турдиева с крупным счетом 3:0 обыграли своих сверстников из Туркменистана.

В составе нашей сборной забитыми голами отличились Сунатулло Азизов (59-я минута), Мухаммадворис Саидалиев (67-я минута) и Хусрав Тоиров (70+4-я минута).

Ранее юношеская сборная Таджикистана сыграла вничью со сверстниками из Узбекистана (1:1) и обыграла команду Кыргызстана (2:0).

В других играх третьего тура сборная Узбекистана добыла первую победу на турнире, переиграв команду Кыргызстана со счетом 3:2. В другой встрече сборная Афганистана в упорном бою взяла верх над сборной Ирана с результатом 1:0, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Таким образом, после трех сыгранных туров сразу две сборные – Таджикистана и Афганистана, набрав по 7 очков, расположились на первых двух строчках в турнирной таблице. Замыкает тройку лидеров сборная Ирана, в активе которой 6 очков.

Сегодня, 30 июля, будут сыграны матчи предпоследнего, четвертого тура. В центральной игре тура на Центральном республиканском стадионе Душанбе сойдутся сборные Таджикистана и Ирана. Начало этого поединка в 18:00 часов. В параллельном матче в Гиссаре в не менее интересном поединке сойдутся сборные Узбекистана и Афганистана. А в 20:30 часов на Центральном стадионе Душанбе начнется матч между сборными Туркменистана и Кыргызстана.

Отметим, что согласно регламенту, матчи чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных до 16 лет проходят по круговой системе в один круг. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.

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