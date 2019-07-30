Борьба с торговлей людьми в Таджикистане и консолидация государственной системы поддержки, ориентированной на жертве, находятся в центре внимания научной конференции, которая состоится сегодня в Таджикском национальном университете (ТНУ) в Душанбе. Конференция посвящена Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается 30 июля. Конференция проходит под девизом #НетТорговлеЛюдьми.
Конференция организована при поддержке Международной организации по миграции - Агентства ООН по миграции (МОМ) Национальным учебным центром ТНУ по борьбе с торговлей людьми и Межведомственным комитетом по борьбе с торговлей людьми в Таджикистане.
Представители местных аналитических центров, научных кругов, гражданского общества, а также госструктур расскажут о своей деятельности, направленной на помощь жертвам, поделятся опытом, и обсудят использование новых технологий в борьбе с этими преступлениями в Таджикистане.
Другие темы повестки дня включают юридическое представительство жертв в ходе расследования и судебного преследования, предоставление полного пакета поддержки для пострадавших, предотвращение повторной виктимизации и стигмы, использование интернета для предотвращения торговли людьми и нелегальной миграции, региональные и мировые передовые практики, и международные обязательства Таджикистана.
Будучи страной происхождения, транзита и назначения для торговли людьми, а также в качестве страны-источника трудовых мигрантов, Таджикистану было необходимо повысить свой потенциал для оказания помощи, как своим, так и иностранным гражданам, попавшим в трудовую и сексуальную эксплуатацию. В Отчете о торговле людьми от 2018 года статус Таджикистана повышен до Уровня 2 в знак признания постоянных усилий страны по борьбе с торговлей людьми.
Борьба с торговлей людьми является частью основного мандата МОМ. В течение почти двух десятилетий МОМ оказывала помощь правительству Таджикистана в разработке правовой базы и потенциала для борьбы с торговлей людьми, защиты жертв и судебного преследования торговцев людьми.
В 2019 году МОМ Таджикистан оказала прямую помощь 17 жертвам торговли людьми и предотвратила 8 других случаев потенциальной торговли людьми, в которых большинство жертв были мужчинами.
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