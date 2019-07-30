Узбекский производитель бытовых товаров Artel совместно со своими таджикскими партнерами на данный момент проводит работы по установке технологической линии, сообщил министр промышленности Заробиддин Файзуллозода 30 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что данному совестному предприятию предоставлено производственное здание на территории Душанбе, где и будет устанавливаться оборудование для производства продукции.

Министр отметил, что предприятие будет производить различные бытовые товары, такие как стиральная машина, пылесос и др.

При этом, министр сказал, что не владеет информацией о размере средств, которые инвесторы вложат в создании СП.

«Это частное предприятие, и вы должны понимать, что владельцы могут быть не заинтересованы в раскрытии подобного рода информации», - сказал он.

Файзуллозода отметил, что лично ознакомился с функционирующими в Узбекистане мощностями компании Artel.

«Эта очень активная компания с хорошим объемом производства», - заключил он.

Ранее сообщалось, что создаваемое в Душанбе таджикско-узбекское предприятие по производству бытовых товаров заработает в декабре этого года.

Ожидается, что здесь будут обеспечены работой более 200 человек.

Узбекская компания Artel считается одним из лидеров в производстве бытовой техники и электроники в Центральной Азии. Компания начала свою деятельность в 2011 году с производства газовых плит. В данный момент в ассортименте производимой продукции Artel имеется все, что нужно для дома. Artel выпускает более двадцати видов бытовой техники, среди которых кондиционеры, микроволновые печи, мини-печи, газовые и электрические плиты, телевизоры, холодильники, мобильные телефоны, встраиваемая техника, пылесосы, вытяжки, мелкая бытовая техника и т.д.

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