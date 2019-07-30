Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» готовится продать свои восемь авиалайнеров после того, как не смогла погасить растущие долги, сообщает centralasian.org.
По словам осведомлённых источников, в следующем месяце на продажу будут выставлены в том числе два авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner. приобретённые по $250 миллионов.
По мнению ряда должностных лиц, работающих в сфера транспорта и авиации, «Узбекистон хаво йуллари» (НАК) с самого начала вела свою коммерческую деятельность вопреки законам рынка и по этой причине теперь не может нести кредитное бремя.
По данным источников, НАК приняла решение о продаже восьми самолетов совместно с правительством.
«В списке подготовленных к продаже самолётов - два Boeing 767, два Boeing 757, два Boeing 767, модифицированные из пассажирских в грузовые и два Boeing 787-8 Dreamliners», - сказал источник.
По мнению авиационных экспертов, решение о продаже новых самолетов означает, что руководство национальной авиакомпании и правительство признают, что не могут погасить свои кредиты за счёт перевозки пассажиров.
«В настоящее время продается 84% мест на рейсы. Это один из самых высоких показателей в мире. Однако, несмотря на это, авиакомпания не может погасить свои кредиты. Это абсурд», - сказал собеседник.
Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года и январе 2019 года два авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner, которые «Узбекские авиалинии» приобрели по $250 миллионов, вышли из строя.
По данным источников, включённых в список для продажи два Dreamliner - это именно те авиалайнеры, которые были отремонтированы на ремонтной базе Boeing в Амстердаме.
Собеседники полагают, что Dreamliner слишком дорого обошлись узбекскому бюджету, будут проданы намного дешевле, чем они стоят.
Источники утверждали, что за покупкой самых дорогих самолетов за государственные деньги, стояла огромная коррупция, и требовали судебного преследования бывших руководителей НАК.
Хотя «Узбекистон хаво йуллари» является государственной монопольной компанией, действующей за счет средств налогоплательщиков, ее финансовое положение остается засекреченным от общественности.
По словам источников, работающих в НАК, годовой доход авиакомпании составляет около $800 миллионов.
Официальных данных о совокупном долге Национальной авиакомпании в открытых источниках нет. По оценкам экспертов, долг может варьироваться от 2 до 3 миллиардов долларов.
По данным Flightradar24, в настоящее время авиапарк «Узбекистон хаво йуллари» насчитывает 37 самолетов.
Собеседники говорят, что бывшие лидеры НАК являются сейчас чиновниками Министерства транспорта и несут финансовую ответственность за сложившуюся ситуацию.
«Люди, которые не понимают ни финансовые, ни коммерческие, ни авиационные вопросы, потопили в коррупции не только авиацию, но и всю транспортную систему. За этими покупками, нанесшими большой ущерб государству, стоит схема огромной коррупции. Но до сих пор никто не был привлечен к ответственности. То же самое относится не только к авиации, но и к железнодорожным и автобусным перевозкам. Все это в конечном итоге ударит по карманах обычных граждан...», - отмечает один из собеседников.
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