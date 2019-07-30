Сегодня, 30 июля, отмечают Всемирный день дружбы. И пусть он не является официальным выходным днем, мы считаем, что это важный праздник, ведь все мы хотим жить в дружбе и согласии.
К этой дате мы подготовили тест, пройдя который, вы сможете проверить, насколько хорошо умеете дружить.
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