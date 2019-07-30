Прогноз погоды в это время года всегда практически одинаков: будет жарко и точка. А мы решили вам показать, что жарко не только у нас. У кого-то из соседей даже жарче.

Итак, интерактивный прогноз погоды по Центральной Азии на 31 июля от чешской компании Windy.com.



*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 8 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.

Однако, согласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 31 июля погода будет держаться при следующих температурах:

В Таджикистане

В Казахстане

В Кыргызстане

В Узбекистане

В Туркменистане

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